Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

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Что известно о смерти Александра Маркова в России?

Мэр Энергодара сообщил, что 74-летний гражданский пленный Александр Марков умер во время этапирования в российский город Усть-Лабинск. Эту информацию Орлову сообщил сын мужчины.

Пожилого больного мужчину арестовали еще 8 мая 2024 года. Почти год, до марта 2025 года, семье ничего не было известно о его судьбе. И только весной узнали, что оккупационный "суд" приговорил мужчину "за государственную измену" к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год,

– рассказал Дмитрий Орлов.



Гражданский пленный из Энергодара Александр Марков умер во время этапирования в России / Фото из телеграм-канала Дмитрия Орлова

По данным городского головы, Александр Марков умер 26 июня 2025 года. Подробности смерти мужчины и ее точная причина пока неизвестны.

"Но очевидно одно: плен убивает, калечит судьбы и жизни, забирает здоровье и обрекает людей на ужасные испытания!" – написал Орлов.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего энергодарца Александра Маркова, который умер во вражеском плену.

Он также напомнил, что по состоянию на июль 2025 года известно о 27 энергодарцев, которые остаются в российском плену: 7 из них – женщины, 13 – это работники Запорожской атомной электростанции.