В мирной жизни Александр был обработчиком поверхностных дефектов металла на криворожском предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" пишет 24 Канал со ссылкой на "Весь Кривой Рог".

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Что известно о гибели защитника

В понедельник (вероятно, 4 ноября – 24 Канал) представители трудового коллектива горнотранспортного цеха рудоуправления Южного горно-обогатительного комбината провели в Кривом Роге в последний путь своего коллегу, слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов Александра Николаевича Мидиярова, который отдал жизнь, защищая свободу и независимость Украины,

– рассказало издание.

Известно, что Александра Мидиярова мобилизовали 21 февраля 2023 года и он защищал Украину на разных участках фронта.

Погиб Герой 29 октября 2024 года во время вражеского обстрела возле города Северск Донецкой области. Защитника дома ждала мать.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье погибшего Героя.

Что известно об Александре Мидиярове

Александр Мидияров родился 24 мая 1988 года. Учился в Криворожском техникуме Национальной металлургической академии Украины по специальности "Обработка металлов давлением".

После завершения обучения работал обработчиком поверхностных дефектов металла на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Вместе с тем поступил в Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности, где получил специальность "Металлургическое оборудование".

На Южном горно-обогатительном комбинате начал работать в 2017 году. Работал на участке по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог в карьере и на карьерной поверхности ГТЦ предприятия.

Начальник участка Олег Гавриленко рассказал, что за время работы Александр запомнился как добросовестный и ответственный работник, любивший свое дело.

Вся большая трудовая югоковская семья глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра. Пусть добрый, светлая память о нем навсегда останется в нашей памяти, ведь ценой своей жизни защитник подарил нам мирное небо над головой,

– отметил коллектив.

Вечный почет и слава павшему Герою!