О соответствующем решении свидетельствует указ Владимира Зеленского №217/2025, обнародованный в понедельник, 7 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой Офис Президента Украины.

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Что известно о новом после Украины в Китае

Президент Украины осуществил ряд важных назначений, в частности сменили посла в Китае.

Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике,

– говорится в указе Владимира Зеленского.

Известно, что Александр Нечитайло родился 20 сентября 1973 года в Киеве. В 1995 году он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив специальность филолога. Дипломат владеет английским и китайским языком.

В сентябре 1995 года стал сотрудником Управления стран Азиатско-тихоокеанского региона, БСС и Африки МИД Украины. Кроме того, Александр Нечитайло работал в секретариате руководителя Министерства иностранных дел Украины.

Он занимал должности советника посольства Украины в Малайзии, второго секретаря в посольстве Украины в Китае и второго секретаря в посольстве Украины в Индонезии. С июня 2016 года до мая 2022 года работал послом Украины в Малайзии.

В то же время с августа 2017 года до мая 2022 года занимал должность посла Украины на Филиппинах. По совместительству был послом Украины Демократической Республике Восточный Тимор в период с октября 2019 года до мая 2022 года.

К слову, бывший заместитель министра иностранных дел и экс-посол Украины в Бразилии Андрей Мельник получил новую должность. Отныне его назначили постоянным представителем Украины при ООН. До 21 декабря 2024 года эту должность занимал Сергей Кислица.