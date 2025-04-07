Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы Владимира Зеленского, опубликованные на сайте Офиса Президента.

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Мельник получил новую должность

В понедельник, 7 апреля, Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Бразилии. Вместо этого он получил новую должность.

Так, Мельника назначили постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций. До 21 декабря 2024 года эту должность занимал Сергей Кислица.

Андрей Мельник – родился и получил образование во Львове. С 1997 года он начал строить дипломатическую карьеру. За время своей службы был послом Украины в Германии и Бразилии.

К слову, во время своей работы в должности посла в Германии Мельник неоднократно резко критиковал немецкую власть, побуждал Берлин быть решительными в своей поддержке, осуждал любые толерирование России и пропаганду кремлевских нарративов.

Также в период 2022 – 2023 годов занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Напомним, что назначение Мельника на должность постпреда в ООН согласовали еще в конце декабря 2024 года.