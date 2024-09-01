Враг с помощью FPV ударил по авто с тремя полицейскими, среди которых был и Александр. Мужчине было всего 44 года – у него осталась жена, сын и дочь, мать.

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Гибель полицейского в Купянске

Сообщается, что Александр Попович был старшим инспектором роты № 2 батальона № 1 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, капитаном полиции. Мужчина умер 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений.

Около 19:30 в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась,

– пишут в полиции.

Около 20 лет своей жизни Александр Попович служил в органах внутренних дел. Во время полномасштабного вторжения выполнял свои обязанности, участвовал в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Александра Поповича.