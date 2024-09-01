Ворог за допомогою FPV вдарив по авто з трьома поліцейськими, серед яких був і Олександр. Чоловіку було всього 44 роки – у нього залишилася дружина, син та донька, мати.

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Загибель поліцейського у Куп'янську

Повідомляється, що Олександр Попович був старшим інспектором роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, капітаном поліції. Чоловік помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.

Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося,

– пишуть у поліції.

Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення виконував свої обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Олександр Попович / поліція Харківської області

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Поповича.