Ворог за допомогою FPV вдарив по авто з трьома поліцейськими, серед яких був і Олександр. Чоловіку було всього 44 роки – у нього залишилася дружина, син та донька, мати.
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Загибель поліцейського у Куп'янську
Повідомляється, що Олександр Попович був старшим інспектором роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, капітаном поліції. Чоловік помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.
Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося,
– пишуть у поліції.
Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення виконував свої обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.
Олександр Попович / поліція Харківської області
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Поповича.