Воин родился 30 апреля 1983 года. Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

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Простятся с воином 9 октября

41-летний защитник мужественно выполнял свой воинский долг вблизи населенного пункта Лиманец, что на Херсонщине. Он имел звание мастер-сержанта.

Александр самоотверженно защищал украинскую землю и вместе с собратьями давал отпор ненавистному врагу, ежедневно приближая долгожданный день Победы. Но, к сожалению, не суждено было Герою увидеть желанный для всей Украины день,

– написали в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Там также сообщили, что прощание с Александром Повашевичем пройдет в среду, 9 октября.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память!