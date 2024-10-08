О трагедии сообщили в Каменец-Подольском городском совете. 7 октября воина почтили и торжественно похоронили на Аллее славы.

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Упорный молодой воин

Виктор Иванович Ткачук был в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады. В июне командир отметил его нагрудным знаком "Путь чести" за высокие показатели в службе, выполнение боевых задач, проявленные при этом личное мужество и храбрость, а также сохранение здоровья и жизни военнослужащих.

Детали гибели парня не сообщаются.

К сожалению, ряды Аллеи Славы пополняются могилами, растут шеренги флагов и портретов,

– говорит городской голова Михаил Поситко.

7 октября каменчане почтили память защитника. Кортеж с телом героя прошел к его дому в селе Мукша Китайгородская, после чего состоялось общегородское прощание в Доме офицеров. Виктора Ткачука похоронили на городском кладбище под залпы почетного караула и Гимн Украины на Аллее Славы.

Похороны Виктора Ткачука / Фото Каменец-Подольского городского совета

Еще один Герой, патриот, защитник и воин, который самоотверженно защищал украинскую землю, давал отпор врагу и вместе с собратьями отстаивал независимость Украины. Теперь ему навсегда 22 года, – подчеркивают в городском совете.

В городе объявлен День траура, приспущены государственные флаги и ограничены развлекательные мероприятия.