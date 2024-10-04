Об этом сообщило издание "Гард.City". Журналисты написали, что подполковник Игорь Гриб встретил свою смерть 2 октября под Угледаром Донецкой области.

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Прощание с подполковником Игорем Грибом

Военная процессия с защитником прибыла в Первомайск после 12 часов. Командира побратимы несли на руках. Местные встречали защитника на коленях.

Игорю Грибу навсегда 33. В 2014 году пошел служить по контракту. Гриб прошел все командирские звенья – от командира взвода до начальника штаба механизированного батальона.

Защитник участвовал в ожесточенных боях на направлениях Саур-Могилы, Иловайска. С 2015 года как командир роты – в защите Марьинки и Красногоровки. За это получил многочисленные государственные награды и награды. В 2021 году возглавил Первомайский батальон ТРО.

Весной 2022 года получил звание подполковника. Как командир батальона возглавлял защиту Украины на территории Николаевской, Херсонской и Донецкой областей.

Похоронят защитника в поселке Кривое Озеро, откуда он родом. У Игоря Гриба остались родители, сестры, жена и маленькая дочь.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

Прощание с подполковником Игорем Грибом / Фото "Гард.City"

В сети пишут, что военный якобы мог "застрелиться"

В соцсетях утверждают, что военный якобы "застелился" после того, как около сотни военнослужащих 187 батальона 123 бригады ТРО якобы отказались выполнять задание и покинули воинскую часть.

О якобы "самоубийстве" комбата также писала журналистка Юлия Кириенко-Меринова. Однако фамилию не назвала.

Журналистка отметила, что бойцы 72 ОМБр не идут на отдых после выхода из Угледара.

Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123 николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение должно было поддержать 72 в Угледаре. Но пехота ТРО где-то разбежалась. А потом еще и комбат застрелился,

– написала Кириенко-Меринова в фейсбуке.

Заметим, что официальной информации о самоубийстве не было.

Исполнительный комитет Первомайского городского совета заявил: "Наш Герой погиб 2 октября 2024 года, при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства!".