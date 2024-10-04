Про це повідомило видання "Гард.City". Журналісти зазначили, що підполковник Ігор Гриб зустрів свою смерть 2 жовтня під Вугледаром Донецької області.

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Прощання з підполковником Ігорем Грибом

Військова процесія з захисником прибула до Первомайська після 12 години. Командира побратими несли на руках. Місцеві зустрічали захисника на колінах.

Ігорю Грибу назавжди 33. У 2014 році пішов служити за контрактом. Гриб пройшов усі командирські ланки, – від командира взводу до начальника штабу механізованого батальйону.

Захисник брав участь у запеклих боях на напрямках Савур-Могили, Іловайська. З 2015 року як командир роти – у захисті Мар'їнки та Красногорівки. За це отримав чисельні державні відзнаки та нагороди. У 2021 році очолив Первомайський батальйон ТРО.

Навесні 2022 року отримав звання підполковника. Як командир батальйону очолював захист України на території Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.

Поховають захисника в селищі Криве Озеро, звідки він родом.У Ігоря Гриба залишилися батьки, сестри, дружина та маленька донечка.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Прощання з підполковником Ігорем Грибом / Фото "Гард.City"

У мережі пишуть, що військовий нібито міг "застрелитися"

У соцмережах стверджують, що військовий нібито "застелився" після того, як близько сотні військовослужбовців 187 батальйону 123 бригади ТРО начебто відмовилися виконувати завдання та покинули військову частину.

Про нібито "самогубство" комбата також писала журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова. Однак, прізвище не назвала.

Журналістка зазначила, що бійці 72 ОМБр не йдуть на відпочинок після виходу з Вугледару.

Бійцям сказали займати позиції. Хоча під боком 123 миколаївське ТрО, яке просто відмовляється заходити. Саме цей підрозділ мав підтримати 72 у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився,

– написала Кирієнко-Мерінова у фейсбуці.

Зауважимо, що офіційної інформації про самогубство не було.

Виконавчий комітет Первомайської міської ради заявив: "Наш Герой загинув 2 жовтня 2024 року, під час виконання службових обов'язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави!".