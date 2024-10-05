Про це 123 бригада тероборони ЗСУ повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми У Первомайську попрощалися з підполковником Ігорем Грибом – комбатом 123 бригади ТрО

Загибель комбата Гриба розслідують

У бригаді наголосили, що командир 186 батальйону Ігор Гриб відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець.

Командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування,

– підкреслили у 123 бригаді ТрО.

Також додали, що про бойовий шлях бригади та її військовослужбовців, які з перших днів війни стали на захист України, відомо чимало. Особовий склад брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини й Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання з захисту узбережжя Дніпра й островів Херсонської області.

"Тож маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі й розв'язувати проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати", – підкреслили у 123 бригаді тероборони.

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