Бійці вийшли у четвер, 3 жовтня, на мітинг у Вознесенську, що на Миколаївщині. Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.

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Що каже військове керівництво на скарги бійців

Військовослужбовці скаржаться на недостатню підготовку бійців.

Я звертався неодноразово, дайте мені хоча б кулеметів. Відповідь: у нас немає, ми не можемо надати,

– розповів командир взводу.

При цьому начальник управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТРО Олександр Пухальський запевнив, що підрозділ повністю укомплектований зброєю та військовою технікою. Він також сказав, що вчинок військових передбачає кримінальну відповідальність, якщо вони не повернуться у військову частину.

На зустрічі із бійцями також був представник Військової служби Правопорядку України. Втім, він взагалі відмовився коментувати цю ситуацію. Наразі журналісти чекають на коментар від командування бригади та прокуратури.