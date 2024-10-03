Бойцы вышли в четверг, 3 октября, на митинг в Вознесенске, что на Николаевщине. Об этом сообщает Общественное Николаев.

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Что говорит военное руководство на жалобы бойцов

Военнослужащие жалуются на недостаточную подготовку бойцов.

Я обращался неоднократно, дайте мне хотя бы пулеметов. Ответ: у нас нет, мы не можем предоставить,

– рассказал командир взвода.

При этом начальник управления психологической поддержки персонала командования сил ТРО Александр Пухальский заверил, что подразделение полностью укомплектовано оружием и военной техникой. Он также сказал, что поступок военных предусматривает уголовную ответственность, если они не вернутся в воинскую часть.

На встрече с бойцами также был представитель Военной службы правопорядка Украины. Впрочем, он вообще отказался комментировать эту ситуацию. Сейчас журналисты ждут комментарий от командования бригады и прокуратуры.