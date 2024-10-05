Об этом 123 бригада теробороны ВСУ сообщила на своей странице в фейсбуке.

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Гибель комбата Гриба расследуют

В бригаде отметили, что командир 186 батальона Игорь Гриб преданный военному делу и своей стране военнослужащий.

Командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование,

– подчеркнули в 123 бригаде ТрО.

Также добавили, что о боевом пути бригады и ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту Украины, известно немало. Личный состав принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья Днепра и островов Херсонской области.

"Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и Командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решать проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", – подчеркнули в 123 бригаде теробороны.

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