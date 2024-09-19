Герою був усього 21 рік. Про сумну звістку повідомили у Офісі громади Брюховичів.

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Що відомо про смерть Героя

З болем у серці повідомляємо страшну звістку! У боротьбі за волю України віддав життя наш односельчанин Пуголовко Володимир Олександрович, 04.12.2002 року народження,

– написали в Офісі громади.

Втім, там не стали уточнювати коли та де саме він загинув. Парастас за юним воїном відбувся 19 вересня об 19:00 у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в селищі Брюховичі.

"Родина, близькі, друзі, просять мешканців приділити час, прийти та виявити шану, зустрічаючи у четвер тіло Володі. Орієнтовно з 18:30, від кладовища/заправки, вздовж вулиці Львівської до "Рукавички", далі вздовж вулиці Курортна до повороту на вулиці Отця Іздрика та безпосередньо до Церкви. За можливості підтримуйте вогники в лампадках, які будуть, принесіть та запаліть свою, розгорніть наш прапор… Хай його шлях "додому" буде сповненим світла і поваги", – закликали в повідомлені.

Прощання з Героєм відбудеться 20 вересня об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Він буде похований на Личаківському кладовищі.