Прокудин отметил, что "ежедневно мы чувствуем ад российских обстрелов". Глава ОВА предупредил, что в любой момент ситуация может стать критической для гражданских. Необходимо отдавать себе отчет в такой угрозе и быть готовыми к ней.

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Я в очередной раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что его дети – тоже не рядом с ним. В то же время, они – в Украине, в относительной безопасности.

"Уверяю, вы непременно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми.

А мы вместе со всей командой органов власти, медиков, правоохранителей и спасателей сделали свой выбор – мы остаемся и продолжаем работать в Херсоне", – подчеркнул Прокудин.

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Российские оккупанты регулярно наносят террористические удары по территории Херсонской области. Местные жители страдают от террористов.