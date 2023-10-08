За прошедшие сутки захватчики выпустили по Херсону 18 снарядов. Российские террористы попали в жилые кварталы, транспортную базу в Херсонском районе и предприятие в Бериславском районе.
Важно Ударили по жилым домам: россияне снова обстреляли центр Херсона
Россия ударила по Херсону
Около 01:00 8 октября российская армия из артиллерии обстреляла Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города.
Власти рассказали, что оккупанты накрыли огнем жилые кварталы. В результате были повреждены дома, автомобили и газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому их ликвидировали спасатели.
В результате обстрелов травмы получили 11 человек. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия.
Кроме того, несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось госпитализировать. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.
Также на месте обстрела медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.
Кстати, враг также ударил по Станиславу. Населенный пункт накрыли из "Градов". Сейчас все подробности выясняются.
Обстрел Херсона / фото из соцсетей
В Херсонской ГВА уточнили, что этой ночью российские террористы с временно оккупированного левобережья совершили массированный обстрел Херсона. В результате вражеских атак 7 херсонцев получили ранения средней степени тяжести. Попадания от вражеских обстрелов зафиксированы в разных районах города. Разрушены частные дома, возникло несколько пожаров.
Россия ударила по Херсону: смотрите видео
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в результате обстрела Херсона были ранены 11 человек, в том числе и маленький ребенок.
Тактика террора – это то, что исповедует Россия. Страна-террорист,
– отметил он.
Оккупанты обстреляли Херсон / фото прокуратуры
Поврежденные автомобили в Херсоне / фото прокуратуры
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- По состоянию на 8 октября за прошедшие сутки враг совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.
- Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, транспортную базу в Херсонском районе, предприятие в Бериславском районе.
- Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.