За минулу добу загарбники випустили по Херсону 18 снарядів. Російські терористи поцілили у житлові квартали, транспортну базу у Херсонському районі та підприємство у Бериславському районі.

Важливо Вдарили по житлових будинках: росіяни знову обстріляли центр Херсона

Росія вдарила по Херсону

Близько 01:00 8 жовтня російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Під ворожим обстрілом опинилися Корабельний та Суворовський райони міста.

Влада розповіла, що окупанти накрили вогнем житлові квартали. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, автівки та газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися, тому їх ліквідовували рятувальники.

Унаслідок обстрілів травми отримали 11 осіб. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія.

Окрім цього, декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося госпіталізувати. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.

Також на місці обстрілу медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

До речі, ворог також вдарив по Станіславу. Населений пункт накрили з "Градів". Наразі всі подробиці з’ясовуються.



Обстріл Херсона / фото із соцмереж

У Херсонській МВА уточнили, що цієї ночі російські терористи з тимчасово окупованого лівобережжя здійснили масований обстріл Херсона. Внаслідок ворожих атак 7 херсонців отримали поранення середнього ступеня важкості. Ураження від ворожих обстрілів зафіксовані у різних районах міста. Зруйновані приватні будинки, виникли кілька пожеж.

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Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обстрілу Херсона було поранено 11 осіб, зокрема й маленька дитина.

Тактика терору – це те, що сповідує росія. Країна-терорист,

– зазначив він.



Окупанти обстріляли Херсон / фото прокуратури



Пошкоджені авто у Херсоні / фото прокуратури

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