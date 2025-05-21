В своих соцсетях Ширшин сделал новое заявление и поблагодарил всех за поддержку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Ширшина.

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Что рассказал Ширшин о боевых задачах на Курском направлении

Комбат 47-й бригады говорит, что не ожидал такого резонанса и отмечает, что, видимо, запрос на решение этих проблем огромный.

По его словам, во время выполнения задач на Курщине и украинско-российской границе, он столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь.

Ширшин добавляет, что это случалось неоднократно и без учета предыдущего трагического опыта. А также уверяет, что со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь.

Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады),

– рассказывает комбат 47-й бригады.

Он объясняет, что из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение, чтобы объяснить, что стоит изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности. Ширшин говорит, что никогда не требовал отставки Главнокомандующего или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, потому что проблемы являются системными, а не завязаны на одном человеке.

Однако взамен получил обвинения, клевету и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" как от лояльных лиц, так и от "военной элиты".

Ширшин также объясняет, что никогда не говорил о необходимости прекратить воевать, а наоборот считал, что врага нужно уничтожать и кроме обороны, наступать, иначе войны не выигрываются. Именно поэтому он поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах.

По его словам, батальон всегда был на сложных участках. Его работу и результаты неоднократно освещали СМИ и президент Зеленский в своих обращениях. Он говорит, что пехота "буквально выгрызала украинскую землю" и, несмотря на потери и оплакивание собратьев, военные всегда собирали волю в кулак и мстили.

Однако последние несколько месяцев у него складывается впечатление, что их просто пытаются стереть. По его мнению, жизнями людей распоряжаются "как лишними деньгами на гулянках", а соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности.

Именно это побудило его осветить эту проблему публично. Ширшин уверяет, что, несмотря на его заявление, никто из бойцов не снялся и не оставил позиции, они продолжают выполнять новые задачи пока еще под его управлением.

Он также отмечает, что теперь уже есть попытки коммуникации от Генштаба и говорит, что надеется на конструктивный разговор и выработку конкретного рабочего решения, а не просто "замыливание глаз".