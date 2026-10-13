Александр Сырский поделился своими прогнозами в ходе большого интервью изданию BBC.

Что сказал Сырский о перспективах завершения войны

По словам бывшего главнокомандующего, любой военный конфликт рано или поздно завершают политики путем переговоров, но ключевую роль в этом процессе всегда играют результаты на поле боя.

Переговоры можно вести, имея общий проигрыш и общую ситуацию на фронте, которая ухудшается, когда армия отступает,

– сказал Александр Сирский.

В качестве альтернативы он называет диалог на равных, когда противник не имеет существенных преимуществ и несет огромные потери. В настоящее время, как утверждает экс-главнокомандующий ВСУ, ежедневные потери российской армии составляют примерно полторы тысячи военнослужащих.

Отвечая на вопрос о том, побеждает ли сейчас Украина, он не смог дать однозначного ответа. Сырский подчеркнул, что государство уже почти 5 лет противостоит врагу, превосходящему его буквально во всем. Сам факт сдерживания этого вторжения, которое могло бы продвинуться дальше в Европу, он считает подвигом украинского народа.

Война – это состязание не только воюющих армий, это состязание технологий, индустриальных возможностей государства, это состязание и возможностей финансовой структуры государства. Это состязание коалиций, потому что у каждой страны есть свои партнеры, союзники, которые могут или не могут обеспечить ее необходимым количеством вооружения. Поэтому я не мог бы так однозначно сказать, побеждает она или проигрывает. Уже сам факт того, что мы сдерживаем это нашествие, которое, как вы знаете, по планам может развернуться и пойти в Европу, – это уже подвиг нашего государства и подвиг всего украинского народа, поэтому я рассматриваю это так,

– отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

Говоря о дальнейших действиях России, Сырский предсказал повышение технологического уровня боевых действий. Война уже охватила все возможные измерения: космос, киберпространство, воздух, землю, море и даже подземные коммуникации. При этом обычное вооружение не стоит сбрасывать со счетов, ведь сейчас обе стороны активно ищут новые средства защиты для бронетехники.

Создание животных роботов – вы знаете, что такие исследования ведутся, и не просто исследования, а испытания,

– отметил Сирский.

Он убежден, что это направление развития неизбежно приведет к кардинальному изменению в тактике использования войск.

Сирский также отметил, что с 2022 года война кардинально изменилась из-за массового использования беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, наземных роботизированных комплексов и искусственного интеллекта.

Он утверждает, что украинские дроны превосходят российские по количеству и качеству, а большинство потерь на поле боя вызывают именно беспилотники.