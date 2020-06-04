Александр Ткаченко стал министром культуры: что о нем известно
Рада 4 июня назначила украинского журналиста, медиа-менеджера и нардепа Александра Ткаченко министром культуры. О его образовании, медийной и продюсерской карьере, а также пути в политике читайте в материале 24 канала.
Биография Александра Ткаченко
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- Родился 22 января 1966 года в Киеве.
- Учился в Киевском университете имени Шевченко, на факультете журналистики.
- В 2016 получил диплом Harvard Business School по программе Business of Entertainment, Media, and Sports. А в 2018 году завершил обучение в INSEAD Business School в Сингапуре по программе Value Creation for Owners and Directors.
- Женат. Имеет троих детей: дочерей Александру и Еву и сына Даниила.
Карьера в медиа и киноиндустрии
- После завершения учебы работал редактором и ведущим еженедельной телепрограммы "Молодежная студия "Гарт" на телеканале УТ-1. Впоследствии был корреспондентом украинского представительства британского международного агентства новостей Reuters в Киеве.
- Позже был президентом продакшн-студии "Новый язык", которая создавала телепрограммы "Послесловие" и "Лицо мира" для каналов УТ-1 и "Интер".
- В середине девяностых – заместитель генерального продюсера канала "1+1". Вместе с командой "Послесловие" создал "Телевизионную службу новостей" (ТСН).
- Затем был генеральным директором "Нового канала".
- Интересно, что Ткаченко также был советником премьер-министра Ющенко на общественных началах, а потом неформальным руководителем "холдинга Пинчука" (телеканалы "Новый канал", "ICTV", "СТБ").
- В 2005 году стал акционером "Одесской киностудии", занимался кинодистрибуцией и развитием сети кинотеатров. Был соавтором концепции создания Общественного телевидения.
- В 2008 году работал в Москве заместителем генерального директора телеканала "РЕН-ТВ", которым на тот момент владел немецкий медиахолдинг.
- С августа 2008 по август 2019 был гендиректором группы каналов "1+1 Media".
- Выступил продюсером ряда телефильмов: "Доярка из Хацапетовки", "Дом с башенкой", "Не зарекайся", "Столетие Якова", "Школа" и многих других.
Политическая карьера
- Является народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва. Прошел в парламент по списку "Слуги народа". Находился в первой десятке – под номером 9.
- В Раде возглавил комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Является также руководителем группы по межпарламентским связям с Королевством Норвегия.
- Заявлял о желании баллотироваться в мэры Киева.
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Декларация Ткаченко
- Согласно ей, владеет квартирой площадью 132,7 квадратных метра в Киеве, дачей под Киевом площадью 267,3 квадратных метра, а также земельным участком площадью 1459 квадратных метров.
- Ткаченко также задекларировал два служебных автомобиля "1+1" модели Land Rover. Еще один Land Rover министр арендует. Всего в семье 5 автомобилей. Еще два BMW записаны на жену.
- В течение 2019 года Ткаченко заработал почти 3,7 миллиона гривен при работе на "1+1". Еще 170 тысяч гривен зарплаты он получил на работе в Раде.
Отличия нового министра
- Входил в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус" в 2015 – 2018 годах. А также занимает третье место в топ-100 топ-менеджеров Украины по версии издания Delo.ua.
- В 2017 году по версии премии X-Ray Marketing Awards попал в ТОП-3 гендиректоров, ориентированных на маркетинг.