Рада 4 июня назначила украинского журналиста, медиа-менеджера и нардепа Александра Ткаченко министром культуры. О его образовании, медийной и продюсерской карьере, а также пути в политике читайте в материале 24 канала.

Биография Александра Ткаченко Читайте также Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры Родился 22 января 1966 года в Киеве.

22 января 1966 года в Киеве. Учился в Киевском университете имени Шевченко, на факультете журналистики.

в Киевском университете имени Шевченко, на факультете журналистики. В 2016 получил диплом Harvard Business School по программе Business of Entertainment, Media, and Sports. А в 2018 году завершил обучение в INSEAD Business School в Сингапуре по программе Value Creation for Owners and Directors.

Женат. Имеет троих детей: дочерей Александру и Еву и сына Даниила. Карьера в медиа и киноиндустрии После завершения учебы работал редактором и ведущим еженедельной телепрограммы "Молодежная студия "Гарт" на телеканале УТ-1 . Впоследствии был корреспондентом украинского представительства британского международного агентства новостей Reuters в Киеве.

. Впоследствии был корреспондентом украинского представительства британского международного агентства новостей в Киеве. Позже был президентом продакшн-студии "Новый язык" , которая создавала телепрограммы "Послесловие" и "Лицо мира" для каналов УТ-1 и "Интер".

, которая создавала телепрограммы "Послесловие" и "Лицо мира" для каналов УТ-1 и "Интер". В середине девяностых – заместитель генерального продюсера канала "1+1" . Вместе с командой "Послесловие" создал "Телевизионную службу новостей" (ТСН) .

. Вместе с командой "Послесловие" создал . Затем был генеральным директором "Нового канала" .

. Интересно, что Ткаченко также был советником премьер-министра Ющенко на общественных началах, а потом неформальным руководителем "холдинга Пинчука" (телеканалы "Новый канал", "ICTV", "СТБ").

на общественных началах, а потом (телеканалы "Новый канал", "ICTV", "СТБ"). В 2005 году стал акционером "Одесской киностудии", занимался кинодистрибуцией и развитием сети кинотеатров. Был соавтором концепции создания Общественного телевидения.

и развитием сети кинотеатров. Был соавтором концепции создания В 2008 году работал в Москве заместителем генерального директора телеканала "РЕН-ТВ", которым на тот момент владел немецкий медиахолдинг.

заместителем генерального директора телеканала "РЕН-ТВ", которым на тот момент владел немецкий медиахолдинг. С августа 2008 по август 2019 был гендиректором группы каналов "1+1 Media".

Выступил продюсером ряда телефильмов: "Доярка из Хацапетовки", "Дом с башенкой", "Не зарекайся", "Столетие Якова", "Школа" и многих других. Политическая карьера Является народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва. Прошел в парламент по списку "Слуги народа" . Находился в первой десятке – под номером 9.

Верховной Рады 9-го созыва. Прошел в парламент по списку . Находился в первой десятке – под номером 9. В Раде возглавил комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики . Является также руководителем группы по межпарламентским связям с Королевством Норвегия.

. Является также руководителем группы по межпарламентским связям с Королевством Норвегия. Заявлял о желании баллотироваться в мэры Киева. Обратите внимание Трое "слуг народа" в День Киева начали гонку за пост мэра столицы: все, что известно Декларация Ткаченко Согласно ей, владеет квартирой площадью 132,7 квадратных метра в Киеве, дачей под Киевом площадью 267,3 квадратных метра, а также земельным участком площадью 1459 квадратных метров.

площадью 132,7 квадратных метра в Киеве, под Киевом площадью 267,3 квадратных метра, а также площадью 1459 квадратных метров. Ткаченко также задекларировал два служебных автомобиля "1+1" модели Land Rover. Еще один Land Rover министр арендует. Всего в семье 5 автомобилей. Еще два BMW записаны на жену .

"1+1" модели Land Rover. Еще один Land Rover министр арендует. Всего в семье 5 автомобилей. Еще . В течение 2019 года Ткаченко заработал почти 3,7 миллиона гривен при работе на "1+1". Еще 170 тысяч гривен зарплаты он получил на работе в Раде. Отличия нового министра Входил в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус" в 2015 – 2018 годах. А также занимает третье место в топ-100 топ-менеджеров Украины по версии издания Delo.ua.

В 2017 году по версии премии X-Ray Marketing Awards попал в ТОП-3 гендиректоров, ориентированных на маркетинг.