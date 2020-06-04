Рада 4 червня призначила українського журналіста, медіаменеджера та нардепа Олександра Ткаченка міністром культури. Про його освіту, медійну та продюсерську кар’єру, а також шлях у політиці читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Олександра Ткаченка Читайте також Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури Народився 22 січня 1966 року у Києві.

22 січня 1966 року у Києві. Навчався у Київському університеті імені Шевченка, на факультеті журналістики.

у Київському університеті імені Шевченка, на факультеті журналістики. У 2016 отримав диплом Harvard Business School за програмою Business of Entertainment, Media, and Sports. А у 2018 завершив навчання у INSEAD Business School в Сінгапурі за програмою Value Creation for Owners and Directors.

Одружений. Має трьох дітей: доньок Олександру та Єву і сина Данила. Кар’єра у медіа та кіноіндустрії Після завершення навчання працював редактором та ведучим щотижневої телепрограми "Молодіжна студія "Гарт" на телеканалі УТ-1. Згодом кореспондентом українського представництва британського міжнародного агентства новин Reuters у Києві.

Згодом кореспондентом українського представництва британського міжнародного агентства новин у Києві. Пізніше був президентом продакшн-студії "Нова мова ", яка створювала телепрограми "Післямова" й "Обличчя світу" для каналів УТ-1 та "Інтер".

", яка створювала телепрограми "Післямова" й "Обличчя світу" для каналів УТ-1 та "Інтер". У середині 90-их – заступник генерального продюсера каналу "1+1" . Разом з командою "Післямова" створив "Телевізійну службу новин" (ТСН).

. Разом з командою "Післямова" створив Потім був генеральним директором "Нового каналу".

Цікаво, що Ткаченко також був радником прем'єр-міністра Ющенка на громадських засадах, а тоді неформальним керівником "холдингу Пінчука" (телеканали "Новий канал", "ICTV", "СТБ").

на громадських засадах, а тоді (телеканали "Новий канал", "ICTV", "СТБ"). У 2005 році став акціонером "Одеської кіностудії", займався кінодистрибуцією та розвитком мережі кінотеатрів. Був співатором концепції створення Суспільного телебачення.

та розвитком мережі кінотеатрів. Був співатором концепції створення У 2008 працював у Москві заступником генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ", яким на той момент володів німецький медіахолдинг.

заступником генерального директора телеканалу "РЕН-ТВ", яким на той момент володів німецький медіахолдинг. Із серпня 2008 по серпень 2019 був гендиректором групи каналів "1+1 Media".

Виступив продюсером низки телефільмів: "Доярка з Хацапетівки", "Будинок з вежкою", "Не зарікайся", "Століття Якова", "Школа" та багатьох інших. Політична кар’єра Є народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання. Пройшов до парламенту за списком "Слуги народу" . Перебував у першій десятці – під номером 9.

Верховної Ради 9-го скликання. Пройшов до парламенту за списком . Перебував у першій десятці – під номером 9. У Раді очолив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Є також керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Норвегія.

Є також керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Норвегія. Заявляв про бажання балотуватися у мери Києва. Зверніть увагу Троє "слуг народу" у День Києва розпочали перегони за посаду мера столиці: усе, що відомо Декларація Ткаченка Відповідно до неї, володіє квартирою площею 132,7 квадратних метра у Києві, дачею під Києвом площею 267,3 квадратних метрів, а також земельною ділянкою площею 1 459 квадратних метрів.

площею 132,7 квадратних метра у Києві, під Києвом площею 267,3 квадратних метрів, а також площею 1 459 квадратних метрів. Ткаченко також задекларував два службових автомобілі "1+1" моделі Land Rover. Ще один Land Rover міністр орендує. Загалом у сім'ї 5 автомобілів. Ще два BMW записані на дружину.

"1+1" моделі Land Rover. Ще один Land Rover міністр орендує. Загалом у сім'ї 5 автомобілів. Ще Впродовж 2019 року Ткаченко заробив майже 3,7 мільйона гривень під час роботи на "1+1". Ще 170 тисяч гривень зарплати він отримав на роботі у Раді. Відзнаки нового міністра Входив у топ-100 найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус" у 2015 – 2018 роках. А також посідає третє місце у топ-100 топменеджерів України за версією видання Delo.ua.

У 2017 році за версією премії X-Ray Marketing Awards потрапив до ТОП-3 гендиректорів, орієнтованих на маркетинг.