Верховна Рада України підтримала призначення нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Відповідне рішення підтримали 263 народні обранці. Проти голосували 55 депутатів, утримались – 44, не голосували – 27, повідомляє 24 канал.

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Хто підтримав кандидатуру Ткаченка

"Слуга народу" : 229 – за, 2 – утримались, 4 – не голосували;

: 229 – за, 2 – утримались, 4 – не голосували; "Опозиційна платформа – За життя" : 30 – проти, 10 – не голосували;

: 30 – проти, 10 – не голосували; "Європеська солідарність" : 24 – проти, 1 утримався та 1 не голосував;

: 24 – проти, 1 утримався та 1 не голосував; "Батьківщина" : 15 – утримались, 1 не голосував;

: 15 – утримались, 1 не голосував; "За майбутнє" : 12 – за, 4 – утримались, 1 – не голосував;

: 12 – за, 4 – утримались, 1 – не голосував; "Голос" : 15 – утримались, 3 – не голосували;

: 15 – утримались, 3 – не голосували; "Довіра" : 14 – за, 2 не голосували;

: 14 – за, 2 не голосували; Позафракційні: 8 –за, 1 – проти, 7 – утримались, 1 не голосував.



Результати голосування / Скриншот

Олександр Ткаченко наголошував на таких першочергових завданнях для розвитку гуманітарної сфери:

схвалення закону про культуру й креативні індустрії;

фінансова підтримка культури в час кризи через пандемію коронавірусу.

Зауважимо, що посада міністра культури пустувала ще від початку березня. Тоді у відставку відправили Володимира Бородянського.

Сам Ткаченко також встиг відреагувати на своє призначення дописом на фейсбук-сторінці. Міністр подякував депутатам за довіру та зазначив, що попереду – багато викликів.

Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму, 3 – 4 мільярди гривень. Щоб вижити та повернутися до розмови про розвиток. Після цього ми зможемо рухатися далі. Системно та співпрацюючи з індустрією,

– написав він.

Коментар Володимира Зеленського

Президент вважає, що Олександр Ткаченко – гідна кандидатура на посаду міністра культури. Так тоді ще ймовірне призначення Ткаченка Зеленський прокоментував під час візиту на Хмельниччину.

Ну, нормально (оцінюю кандидатуру Ткаченка – 24 канал). Він досвідчена людина. Ми з ним працювали багато років. Він у цій галузі все життя,

– сказав глава держави.

Хто такий Олександр Ткаченко: коротко