Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури
Верховна Рада України підтримала призначення нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.
Відповідне рішення підтримали 263 народні обранці. Проти голосували 55 депутатів, утримались – 44, не голосували – 27, повідомляє 24 канал.
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Хто підтримав кандидатуру Ткаченка
- "Слуга народу" : 229 – за, 2 – утримались, 4 – не голосували;
- "Опозиційна платформа – За життя": 30 – проти, 10 – не голосували;
- "Європеська солідарність": 24 – проти, 1 утримався та 1 не голосував;
- "Батьківщина": 15 – утримались, 1 не голосував;
- "За майбутнє": 12 – за, 4 – утримались, 1 – не голосував;
- "Голос": 15 – утримались, 3 – не голосували;
- "Довіра": 14 – за, 2 не голосували;
- Позафракційні: 8 –за, 1 – проти, 7 – утримались, 1 не голосував.
Результати голосування / Скриншот
Олександр Ткаченко наголошував на таких першочергових завданнях для розвитку гуманітарної сфери:
- схвалення закону про культуру й креативні індустрії;
- фінансова підтримка культури в час кризи через пандемію коронавірусу.
Зауважимо, що посада міністра культури пустувала ще від початку березня. Тоді у відставку відправили Володимира Бородянського.
Сам Ткаченко також встиг відреагувати на своє призначення дописом на фейсбук-сторінці. Міністр подякував депутатам за довіру та зазначив, що попереду – багато викликів.
Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму, 3 – 4 мільярди гривень. Щоб вижити та повернутися до розмови про розвиток. Після цього ми зможемо рухатися далі. Системно та співпрацюючи з індустрією,
– написав він.
Коментар Володимира Зеленського
Президент вважає, що Олександр Ткаченко – гідна кандидатура на посаду міністра культури. Так тоді ще ймовірне призначення Ткаченка Зеленський прокоментував під час візиту на Хмельниччину.
Ну, нормально (оцінюю кандидатуру Ткаченка – 24 канал). Він досвідчена людина. Ми з ним працювали багато років. Він у цій галузі все життя,
– сказав глава держави.
Хто такий Олександр Ткаченко: коротко
- Народився у Києві. Йому зараз – 54 роки.
- Ткаченко має трьох дітей: 31-річного Олександра, 8-річну Єву та 5-річного Данила. Олександр – від колишньої дружини Тетяни Гнєдиш.
- Працював журналістом і медіаменеджером. Ще у 2019 році очолював медіахолдинг олігарха Ігоря Коломойського "1+1".
- У 2018 він володів акціями в холдингу "1+1", "Кварталі 95" і виданні The Babel. У 2019 році вийшов з бізнесу.
- Пройшов до парламенту у першій десятці за списком "Слуги народу".
- У період 2000 – 2001 років був радником прем'єр-міністра Віктора Ющенка.