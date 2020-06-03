Депутат від "Слуги народу" та кандидат на посаду міністра культури та інформполітики Олександр Ткаченко сказав, що Ігор Коломойський мало дотичний до сфери культури.

Таку думку він озвучив в коментарі "Радіо свобода" та наголосив, що впевнений у цьому, адже працював з олігархом 10 років.

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"Безперечно, його добре знаю, але культура (сфера культури), і ті інтереси і виклики, які існують у сфері культури, мають мало дотичного до інтересів пана Коломойського", – заявив Ткаченко.

Довідка. Олександр Ткаченко з 2008 до 2019 року обіймав посаду гендиректора каналу "1+1", власником якого є олігарх Ігор Коломойський.

Він також додав, що хоче прибрати політику зі сфери культури. Адже у фантомні страхи "вкладається дуже багато політичного контексту, як, умовно кажучи, русофілами, так і ура-патріотами".

"Нам потрібно єднатися, а не розділяти країну", – наголосив депутат.

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