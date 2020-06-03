Коломойському це не цікаво: Ткаченко прокоментував вплив олігарха на Мінкульт
Депутат від "Слуги народу" та кандидат на посаду міністра культури та інформполітики Олександр Ткаченко сказав, що Ігор Коломойський мало дотичний до сфери культури.
Таку думку він озвучив в коментарі "Радіо свобода" та наголосив, що впевнений у цьому, адже працював з олігархом 10 років.
На часі Кандидатуру Ткаченка на міністра культури підтримав профільний комітет
"Безперечно, його добре знаю, але культура (сфера культури), і ті інтереси і виклики, які існують у сфері культури, мають мало дотичного до інтересів пана Коломойського", – заявив Ткаченко.
Довідка. Олександр Ткаченко з 2008 до 2019 року обіймав посаду гендиректора каналу "1+1", власником якого є олігарх Ігор Коломойський.
Він також додав, що хоче прибрати політику зі сфери культури. Адже у фантомні страхи "вкладається дуже багато політичного контексту, як, умовно кажучи, русофілами, так і ура-патріотами".
"Нам потрібно єднатися, а не розділяти країну", – наголосив депутат.
Ймовірне призначення Ткаченко: що відомо
- Ще від початку березня Міністерство культури немає очільника. Тоді після зміни Кабінету Міністрів у відставку відправили Володимира Бородянського.
- Кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури підтримала партія "Слуга народу". Відбулося це під час засідання однойменної парламентської фракції.
- Колишній гендиректор "1+1" відповідає за аналогічний напрямок у Верховній Раді. Там він очолює комітет з гуманітарної й інформаційної політики.