Депутат от "Слуги народа" и кандидат на должность министра культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что Игорь Коломойский мало причастен к сфере культуры.

Такое мнение он озвучил в комментарии "Радио свобода" и подчеркнул, что уверен в нем, ведь работал с олигархом 10 лет.

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"Безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского", – заявил Ткаченко.

Справка. Александр Ткаченко с 2008 до 2019 года занимал должность гендиректора канала "1+1", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский.

Он также добавил, что хочет убрать политику из сферы культуры. Ведь в фантомные страхи "вкладывается очень много политического контекста, как, условно говоря, русофилами, так и ура-патриотами".

"Нам нужно объединяться, а не разделять страну", – подчеркнул депутат.

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