Коломойскому это неинтересно: Ткаченко прокомментировал влияние олигарха на Минкульт
Депутат от "Слуги народа" и кандидат на должность министра культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что Игорь Коломойский мало причастен к сфере культуры.
Такое мнение он озвучил в комментарии "Радио свобода" и подчеркнул, что уверен в нем, ведь работал с олигархом 10 лет.
Актуально Кандидатуру Ткаченко на министра культуры поддержал профильный комитет
"Безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского", – заявил Ткаченко.
Справка. Александр Ткаченко с 2008 до 2019 года занимал должность гендиректора канала "1+1", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский.
Он также добавил, что хочет убрать политику из сферы культуры. Ведь в фантомные страхи "вкладывается очень много политического контекста, как, условно говоря, русофилами, так и ура-патриотами".
"Нам нужно объединяться, а не разделять страну", – подчеркнул депутат.
Вероятное назначение Ткаченко: что известно
- Еще с начала марта у Министерства культуры нет руководителя. Тогда после смены Кабинета Министров в отставку отправили Владимира Бородянского.
- Кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры поддержала партия "Слуга народа". Произошло это во время заседания одноименной парламентской фракции.
- Бывший гендиректор "1+1" отвечает за аналогичное направление в Верховной Раде. Там он возглавляет комитет по гуманитарной и информационной политике.