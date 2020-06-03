Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления о назначении нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Последнего предлагают на должность министра культуры и информационной политики.

Ч то известно о поддержке кандидатуры Ткаченко

О том, что профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ткаченко, рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.

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"Поддержали на профильном комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики постановление о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики", – отметила она.

Парламентарий добавила, что в четверг, 4 июня, в Верховной Раде должно состояться голосование по этому назначению.

Какие события этому предшествовали

Ранее кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры поддержала партия "Слуга народа". Произошло это во время заседания одноименной парламентской фракции.

Заметим, что должность министра культуры пустует еще с начала марта. Тогда после смены Кабинета Министров в отставку отправили Владимира Бородянского.

Все это время руководила Минкультом Светлана Фоменко. Правда, она на посту первого заместителя лишь выполняла обязанности министра.

Что касается Александра Ткаченко, то он отвечает за аналогичное направление в Верховной Раде. Там он возглавляет комитет по гуманитарной и информационной политике.

Если же Ткаченко станет министром культуры, комитет в Раде вместо него возглавит другой нардеп "Слуги народа" – Никита Потураев.

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Реакция Ткаченко на возможное назначение

Ткаченко, в частности, надеется, что в сотрудничестве с парламентом ему удастся более эффективно помогать сфере культуры.

Кроме того, потенциальный министр культуры уже назвал первоочередные меры, необходимые для развития гуманитарной сферы:

принятие закона о культуре и креативной индустрии;

финансовая поддержка культуры во время кризиса из-за пандемии коронавируса.

Самое главное сейчас разобрать накопившиеся дела из-за ситуации, которая сложилась из-за того, что в течение двух месяцев не было министра, и начать работать. Важно сохранить то, что было сделано,

- заявил Ткаченко после заседания фракции.

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