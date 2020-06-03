Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт постанови про призначення нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка. Останнього пропонують на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Що відомо про підтримку кандидатури Ткаченка

Про те, що профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Ткаченка, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.

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"Підтримали на профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики", – зазначила вона.

Парламентарка додала, що у четвер, 4 червня, у Верховній Раді має відбутися голосування щодо цього призначення.

Які події цьому передували

Раніше кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури підтримала партія "Слуга народу". Відбулося це під час засідання однойменної парламентської фракції.

Зауважимо, що посада міністра культури пустує ще від початку березня. Тоді після зміни Кабінету Міністрів у відставку відправили Володимира Бородянського.

Увесь цей час керувала Мінкультом Світлана Фоменко. Щоправда, вона на посаді першого заступника лише виконувала обов'язки міністра.

Щодо Олександра Ткаченка, то він відповідає за аналогічний напрямок у Верховній Раді. Там він очолює комітет з гуманітарної й інформаційної політики.

Якщо ж Ткаченко стане міністром культури, комітет у Раді замість нього очолить інший нардеп "Слуги народу" – Микита Потураєв.

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Реакція Ткаченка на імовірне призначення

Ткаченко, зокрема, сподівається, що у співпраці з парламентом йому вдасться більш ефективно допомагати сфері культури.

Крім того, потенційний міністр культури вже назвав першочергові заходи, необхідні для розвитку гуманітарної сфери:

схвалення закону про культуру й креативні індустрії;

фінансова підтримка культури в час кризи через пандемію коронавірусу.

Найголовніше зараз розібрати накопичені справи через ситуацію, яка склалася через те, що впродовж двох місяців не було міністра, і почати працювати. Важливо зберегти те, що було зроблено,

– заявив Ткаченко після засідання фракції.

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