Новым главой Министерства культуры и информационной политики может стать народный депутат Александр Ткаченко. Поэтому его место в парламенте должен занять Денис Маслов.

Саме Денис Маслов є наступним у списку політичної партії "Слуга народу" на місце у Верховній Раді. Під час виборів він був 138-им у списку, і не пройшов, свідчать дані ЦВК.

Нагадаємо "Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури

Інформацію про те, що саме Маслов замінить Ткаченка у Верховній Раді, підтвердив і голова фракції Давид Арахамія в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Маслов – досвідчений юрист, тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті. Але я думаю, що це гідна заміна", – заявив Арахамія.

Олександр Ткаченко є головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.

Що відомо про Дениса Маслова

Денис Маслов народився 1 серпня 1983 року.

Проживає у місті Дніпрі.

Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Спеціалізується на цивільному, кримінальному та господарському праві.

З 2016 до 2018 року був суддею Дніпровського районного суду міста Кам'янське.

На момент виборів до Верховної Ради у 2019 році був директором ТОВ "АВІН ТРЕЙД". Також він є керуючим партнером адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", засновником ТОВ "Юридична фірма" Форца ".

Член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України, делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області, член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.