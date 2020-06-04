Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры
Верховная Рада Украины поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.
Соответствующее решение поддержали 263 народных избранника. Против голосовали 55 депутатов, воздержались – 44, не голосовали – 27.
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Кто поддержал кандидатуру Ткаченко
- "Слуга народа": 229 – за, 2 – воздержались, 4 – не голосовали;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь": 30 – против, 10 – не голосовали;
- "Европейская солидарность": 24 – против, 1 воздержался и 1 не голосовал;
- "Батькивщина": 15 – воздержались, 1 не голосовал;
- "За будущее": 12 – за, 4 – воздержались, 1 – не голосовал;
- "Голос": 15 – воздержались, 3 – не голосовали;
- "Доверие": 14 – за, 2 не голосовали;
- Внефракционные: 8 – за, 1 – против, 7 – воздержались, 1 не голосовал.
Результаты голосования / Скриншот
Александр Ткаченко отмечал такие первоочередные задачи для развития гуманитарной сферы:
- принятие закона о культуре и креативных индустриях;
- финансовая поддержка культуры во время кризиса из-за пандемии коронавируса.
Заметим, что должность министра культуры пустовала еще с начала марта. Тогда в отставку отправили Владимира Бородянского.
Сам Ткаченко также успел отреагировать на свое назначение сообщением на фейсбук-странице. Министр поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что впереди – много вызовов.
Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма – 3-4 млрд грн. Чтобы выжить и вернуться к разговору о развитии. После этого мы сможем двигаться дальше. Системно и сотрудничая с индустрией,
– написал он.
Кто такой Александр Ткаченко: коротко
- Родился в Киеве. Ему сейчас – 54 года.
- У Ткаченко трое детей: 31-летний Александр, 8-летняя Ева и 5-летний Даниил. Александр – от бывшей жены Татьяны Гнедиш.
- Работал журналистом и медиаменеджером. Еще в 2019 году возглавлял медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского "1+1".
- В 2018 году он владел акциями в холдинге "1+1", "Квартал 95" и издании The Babel. В 2019 году вышел из бизнеса.
- Прошел в парламент в первой десятке по списку "Слуги народа".
- В период 2000 – 2001 годов был советником премьер-министра Виктора Ющенко.