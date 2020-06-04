Верховная Рада Украины поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Соответствующее решение поддержали 263 народных избранника. Против голосовали 55 депутатов, воздержались – 44, не голосовали – 27.

Обратите внимание Коломойскому это неинтересно: Ткаченко прокомментировал влияние олигарха на Минкульт

Кто поддержал кандидатуру Ткаченко

"Слуга народа" : 229 – за, 2 – воздержались, 4 – не голосовали;

: 229 – за, 2 – воздержались, 4 – не голосовали; "Оппозиционная платформа – За жизнь" : 30 – против, 10 – не голосовали;

: 30 – против, 10 – не голосовали; "Европейская солидарность" : 24 – против, 1 воздержался и 1 не голосовал;

: 24 – против, 1 воздержался и 1 не голосовал; "Батькивщина" : 15 – воздержались, 1 не голосовал;

: 15 – воздержались, 1 не голосовал; "За будущее" : 12 – за, 4 – воздержались, 1 – не голосовал;

: 12 – за, 4 – воздержались, 1 – не голосовал; "Голос" : 15 – воздержались, 3 – не голосовали;

: 15 – воздержались, 3 – не голосовали; "Доверие" : 14 – за, 2 не голосовали;

: 14 – за, 2 не голосовали; Внефракционные: 8 – за, 1 – против, 7 – воздержались, 1 не голосовал.



Результаты голосования / Скриншот

Александр Ткаченко отмечал такие первоочередные задачи для развития гуманитарной сферы:

принятие закона о культуре и креативных индустриях;

финансовая поддержка культуры во время кризиса из-за пандемии коронавируса.

Заметим, что должность министра культуры пустовала еще с начала марта. Тогда в отставку отправили Владимира Бородянского.

Сам Ткаченко также успел отреагировать на свое назначение сообщением на фейсбук-странице. Министр поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что впереди – много вызовов.

Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма – 3-4 млрд грн. Чтобы выжить и вернуться к разговору о развитии. После этого мы сможем двигаться дальше. Системно и сотрудничая с индустрией,

– написал он.

Кто такой Александр Ткаченко: коротко