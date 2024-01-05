О смерти участника "Каневской четверки" сообщил журналист Николай Канишевский, который в свое время работал вместе с Александром Ткаченко.
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Был в оппозиции к Кучме
Многим Ткаченко запомнился своей фразой: "Я не первый, но и не второй". Так он ответил на вопрос, кто в Украине главнее – президент или глава парламента.
Экс-глава Верховной Рады находился в оппозиции президенту Леониду Кучме и был участником известной "Каневской четверки".
Также известно, что сам Ткаченко родом из Черкасской области. В политику он пришел во второй половине 80-х годов, и некоторое время работал заместителем главы правительства УССР. В Верховной Раде Ткаченко – с 1994 года. Сначала он представлял Селянскую партию, а с 2002 года Коммунистическую.
Председательствовал в Верховной Раде с июля 1998 по февраль 2000 года.
Последние 10 лет Ткаченко болел и был прикован к коляске. В марте ему должно было исполниться 85 лет.