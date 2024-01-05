Про смерть учасника "Канівської четвірки" повідомив журналіст Микола Канішевський, який у свій час працював разом з Олександром Ткаченком.
Дивіться також Кінець золотої епохи Голлівуду: померла акторка Глініс Джонс
Був в опозиції до Кучми
Багатьом Ткаченко запам'ятався своєю фразою: "Я не перший, але й не другий". Так він відповів на запитання, хто в Україні головніше − президент чи голова парламенту.
Ексглава Верховної Ради перебував в опозиції до президента Леоніда Кучми і був учасником відомої "Канівської четвірки".
Також відомо, що сам Ткаченко родом із Черкащини. У політику він прийшов у другій половині 80-х років і певний час працював заступником голови уряду УРСР. У Верховній Раді Ткаченко – з 1994 року. Спочатку він представляв Селянську партію, а з 2002 року Комуністичну. Головував у Верховній Раді з липня 1998 по лютий 2000 року.
Останні 10 років Ткаченко хворів і був прикутий до візка. У березні йому мало виповнитися 85 років.