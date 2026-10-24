Основатель UAnimals Александр Тодорчук возглавил управление коммуникаций ВСУ

О новом назначении военнослужащий сообщил на своей странице в Facebook, поблагодарив за доверие главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

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Что известно о назначении Тодорчука

По словам Тодорчука, возглавить это направление – большая ответственность и непростой вызов. Он подчеркнул, что искренне верит в важность качественных коммуникаций во время войны.

Сейчас военнослужащий знакомится с коллективом, вникает в ход дел и ищет специалистов, готовых присоединиться к работе.

Будет сложно, динамично и точно интересно. Давайте вместе применим свои знания и опыт там, где они сегодня действительно нужны и могут приносить пользу стране– призвал Тодорчук.

Что известно о новом руководителе

Александр Тодорчук имеет юридическое образование, окончил Киевский международный университет.

В 2010 году он вместе с Ярославой Гресь основал коммуникационное агентство Gres Todorchuk, а в 2016 году создал организацию UAnimals, которая начала деятельность по противодействию эксплуатации животных в сфере развлечений.

В ряды Вооруженных сил Украины он был мобилизован в марте 2022 года.

Напомним, что недавно группировка войск "Юг" получила нового командующего. Генерал-майор Михаил Сидоренко покинул пост, а новым руководителем стал бригадный генерал Олег Гончарук.