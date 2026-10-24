Засновник UAnimals Олександр Тодорчук очолив управління комунікацій ЗСУ

Про нове призначення військовослужбовець повідомив на своїй сторінці у Facebook, висловивши подяку за довіру головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому.

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Що відомо про призначення Тодорчука

За словами Тодорчука, очолити цей напрям є великою відповідальністю та непростим викликом. Він підкреслив, що щиро вірить у важливість якісних комунікацій під час війни.

Наразі військовослужбовець знайомиться з колективом, входить у курс справ і шукає фахівців, які готові долучитися до роботи.

Буде складно, динамічно і точно цікаво. Давайте разом застосувати свої знання та досвід там, де вони сьогодні дійсно потрібні й можуть приносити користь країні– закликав Тодорчук.

Що відомо про нового керівника

Олександр Тодорчук має юридичну освіту, закінчив Київський міжнародний університет.

У 2010 році він разом із Ярославою Гресь заснував комунікаційну агенцію Gres Todorchuk, а в 2016 році створив організацію UAnimals, яка розпочала діяльність із протидії експлуатації тварин у сфері розваг.

До лав Збройних сил України він мобілізувався у березні 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно угруповання військ "Південь" отримало нового командувача. Генерал-майор Михайло Сидоренко залишив посаду, а новим очільником став бригадний генерал Олег Гончарук.