В соответствии с указом президента 9 мая 2024 года главой Сил специальных операций стал бригадный генерал Александр Трепак с позывным "Редут". За его плечами годы службы в ВСУ и немало битв, в частности – за Донецкий аэропорт.

Генерал награжден орденами Богдана Хмельницкого III, II и I степеней, а также удостоен звания Героя Украины, и одновременно мало кто знает его в лицо, ведь в публичном пространстве он скрывает его. Что известно о новом командующем ССО и его военной карьере – читайте в материале 24 Канала.

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Будущий глава Сил специальных операций родился 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего. Прадед Александра Трепака Матвей был участником обеих мировых войн, правда, во Второй незадолго после начала был комиссован после ранения. Кроме того, участником Второй мировой был и дедушка Александра Трепака, которому на тот момент было 16 лет. Он был одним из тех, кто дошел до Берлина.

Отец также выбрал карьеру военного и по его же стопам пошел и сын. Таким образом, Александр Трепак является военным в четвертом поколении.

С детства будущего бригадного генерала увлекали книги о казаках, князе Владимире, Петре Сагайдачном и других известных исторических личностях.

После завершения обучения в Одессе о военной карьере Александра Трепака известно не так много. Он начал службу в разведке ВСУ, был в подразделениях военной и информационной разведок и радиоразведки. В 2008 году присоединился к 3-му полку специального назначения в городе Кропивницкий (тогда – Кировоград). Там он занял должность командира отряда спецназа.

Издание MY.UA, ссылаясь на слова самого Трепака, рассказывало ранее, что во время Революции Достоинства тогдашняя преступная власть оказывала давление на военных. Их хотели заставить подписать письмо к Виктору Януковичу с просьбой "навести порядок" в стране. По итогам этого экс-президент должен был бы якобы удовлетворить запрос военных и одобрить силовой разгон Майдана.

Однако военнослужащие, в частности Александр Трепак, на такой шаг не пошли. Поэтому этот план тогдашней власти реализовать не удалось.

В середине февраля 2014 года группы отряда Третяка начали работать в Крыму. В более поздних интервью "Редут" отмечал, что война для него началась именно тогда. Но лично для него – 6 апреля.

К тому времени все мои группы были выведены и работали на Донбассе. 6 апреля я попрощался с сыновьями, сказал, чтобы поддерживали маму. И в их глазах я увидел, как они за 30 секунд повзрослели. А если брать по цифрам – это февраль, когда наши люди выдвигались на выполнение задач и ребята получили боевые патроны, мы проводили расчеты. Тогда мы выдвигались в сторону границы,
– рассказывал "Редут" в интервью "Армия FM".

В апреле 2014 года "Редут" вместе с подчиненными отправился на Восток. Там подразделение взяло под контроль Донецкий аэропорт и участвовало в боях в районах Бахмута и Парасковиевки. В последней бойцы охраняли базу хранения стрелкового оружия.

В Бахмуте же бойцы под командованием Трепака охраняли Центр обеспечения бронетанковым вооружением. В июне того же года командир Центра Владимир Чобиток получил тяжелое ранение во время столкновения с боевиками, поэтому над эвакуацией начала работать группа специального назначения. "Редут" и еще 8 бойцов захватили блокпост террористов на въезде в город и удерживали его 3 часа, что позволило эвакуировать Чобитка. Сам же Трепак получил ранения, но от эвакуации отказался.

В течение следующих двух суток продолжались бои, ведь боевики намеревались зайти со стороны Горловки, чтобы захватить бронетехнику и стрелковое оружие, однако группа под руководством "Редута" подготовилась к "горячему приему" и им удалось заглушить вражеские минометы и повредить технику террористов, среди которых – танк Т-64.

Первое ранение – огнестрел в ногу – получил в июне под Артемовском (Бахмутом – 24 Канал). Второе – осколочное в руку – в октябре в аэропорту. С ним меня эвакуировали в госпиталь. Восстанавливаться придется еще долго,
– так рассказывал "Редут" в интервью после ранения.

После этих боев под Бахмутом Александр Трепак был удостоен Ордена Богдана Хмельницкого III степени и воинского звания полковник.

После боя под Бахмутом Александр Трепак прошел непродолжительное лечение и уже в августе 2014 года вернулся в строй. Тогда он стал старшим военным начальником по обороне территории международного аэропорта "Донецк" и организовывал контрдиверсионную и контрзасадную работу в окрестностях аэропорта, чтобы террористы не смогли захватить "дорогу жизни" – по ней бойцам доставляли продукты и боеприпасы.

Однако в самом аэропорту запасы продовольствия были, но совсем не было хлеба. Поэтому воины просили волонтеров привозить муку, чтобы можно было самим его печь. Однако в избытке был алкоголь.

А то, что находилось в магазинах Duty Free, я с командным составом "отсортировал", максимально удалив оттуда спиртное: если бы свободный доступ к запасам элитного алкоголя остался, то ДАП, наверное, не продержался бы 242 дня. Мы перегрузили все это богатство в автомобиль, который отогнали в известное нам место, а "сепары" его нечаянно разбомбили. Остальные продукты из этих магазинов мы понемногу подъедали,
– приводит воспоминание "Редута" портал "Битва за Украину".

Бои за Донецкий аэропорт вошли в историю современной Украины как символ нашей непокорности и сопротивления и "лучшую" оценку этому дал именно враг. Ведь именно оккупанты в своих перехватах назвали украинских воинов "киборгами" – они жаловались на невозможность захватить аэропорт в сентябре 2014 года.

В более поздних интервью "Редут" вспоминал, что приняв командование обороной аэропорта спросил, почему нет ответа на атаки боевиков, на что ему ответили, что по данным разведки есть большое скопление в районе Спартака и поэтому, чтобы не провоцировать их, на их атаки не отвечают. Новый командир обороны приказал открывать огонь в ответ.

Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт после боев / Фото "Армия FM"

28 марта в здание аэропорта ворвалась штурмовая группа боевиков "Оплот" и захватила первый этаж. Отпор врагу в частности давала штурмовая группа под руководством "Редута". Он во время боя поддерживал связь с бойцами выходя на открытые участки и участвуя в боях лично. Вражеский осколок попал в челюсть командира. Медик на месте вытащил его, продезинфицировал рану и Александр Трепак вернулся к исполнению обязанностей сразу.

В ходе боев нашим воинам удалось подбить 8 танков, ликвидировать 270 захватчиков и еще взять в плен немало боевиков.

В октябре 2014 года Александр Трепак отказался покидать Донецкий аэропорт в рамках ротации, однако через несколько дней получил серьезное ранение, из-за которого его эвакуировали.

Трепак
Александр Трепак во время боев за ДАП / Фото Цензон.нет

После этих боев его удостоили Ордена Богдана Хмельницкого II степени, а в феврале 2015 – звания Героя Украины.

Александр Трепак во всех интервью отмечает, что он не является "суперсолдатом", но успехов удалось достигать благодаря суперкоманде, благодаря идейным и смелым людям. Однако война, к сожалению, это не только о достижениях, но и о потерях. О павших воинах, которые были и среди подчиненных "Редута".

Хоронить погибших товарищей и смотреть в глаза их матерям и женам оказалось гораздо сложнее, чем даже воевать. Через две недели после того, как я вернулся домой с первым ранением, погибла одна наша группа под Изварино. Мы сутки сидели на телефоне – нужно было договариваться о вывозе тел из-под Луганска, искать рефрижератор, связываться со старшими на наших крайних блокпостах. А потом были похороны каждый день рядом с частью. После всего этого в бою мне было легко,
– рассказывал "Редут" в интервью Цензор.нет.

Подвиги наших воинов в Донецке во время 242-дневной обороны аэропорта экранизированы в фильмах "Аэропорт" и "Киборги".

После премьеры фильма "Аэропорт" Александр Трепак попросил прощения за всех погибших во время битвы и пообещал, что когда придет время – посетит родных каждого бойца и расскажет об их победах и о том, как они погибли.

Я – никто без моих ребят. Именно солдаты делают своего командира. Они воспитывали меня в аэропорту и воспитывают сейчас – и на земле, и на небесах. Я хочу попросить прощения у тех шестнадцати ребят, которые погибли за время, пока я командовал обороной аэропорта,
– сказал тогда командир.

"Аэропорт": смотрите фильм

В марте 2016 года Александр Трепак стал командиром 3-го полка спецназначения. Через год получил диплом магистра в Национальном университете обороны Украины имени А. Черняховского.

В 2020 году Трепак покинул ряды 3-го полка спецназначения и перешел в командование Сил специальных операций на должность начальника штаба и заместителя командующего.

Трепак
Прощание с боевым флагом / Фото 3-го полка спецназначения

А уже 9 мая 2024 года Александр Трепак заменил на посту командующего Силами специальных операций Сергея Лупанчука. Последний на этой должности был с ноября 2023 года.

На новой должности Александра Трепака ждут вызовы, учитывая то, что командование меняется второй раз за последние месяцы. Однако немаловажен в этой работе и опыт бригадного генерала и его умение оценить противника. Например, в интервью до полномасштабного вторжения он не боялся озвучить непопулярные вещи о том, что противника нельзя недооценивать.

Как разведчик, забирал определенные вещи, которые нужно было забрать. Эти вещи находятся в нашем музее. Я однозначно к нашему порогу отношусь с уважением, потому, что были ситуации, когда я забирал своих ребят, погибших с той стороны. Я общался с врагом, видел насколько это разные люди. Я всегда понимал, что врага нельзя недооценивать. В разных ситуациях и по-разному мы встречались с людьми с той стороны. Это были разные люди, но в целом – это вооруженные люди, которые воюют против нас, но недооценивать их нельзя. В моем случае и случае моих ребят, мы всегда приходили, забирали свое и шли дальше,
– рассказывал в интервью "Редут".

Правда, деятельность ССО засекречена и многие детали засекречены, поэтому по состоянию на сейчас информации о том, в каком направлении работал новый командующий Силами специальных операций с начала полномасштабного вторжения, пока нет.