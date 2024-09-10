Недавно Александр Усик вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. Боксер рассказал о своем отношении к деньгам и, мог бы прожить без них.

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Отношение Усика к деньгам

Спортсмен отметил, что это хорошо, когда у тебя есть деньги, а кто-то боится большого состояния, поскольку не знает, как с ними работать, а они должны работать.

Это ресурс, который улучшает твою жизнь. Это не вся твоя жизнь, и без денег тоже можно жить. Будет сложнее, но можно жить. Я тоже знаю, как жить без денег. Я жил без денег, но нужно работать. Знаете, что самое главное? Мы не должны сетовать на жизнь, что у нас все трудно. Вот кто только начинает сетовать на жизнь – все, до свидания. Ты будешь не расти, а направляться вниз,

– отметил Александр Усик.

Справка. Александр Усик занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов Украины.

Отметим, что у украинца еще запланирован бой-реванш с Тайсоном Фьюри, за который Усик может получить солидный гонорар.