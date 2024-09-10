Нещодавно Олександр Усик увійшов до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів України. Боксер розповів про своє ставлення до грошей і, чи міг би прожити без них.

Читайте також Уважно стежитимуть: чи бачать у США загрози у спільних навчаннях Росії та Китаю

Ставлення Усика до грошей

Спортсмен зазначив, що це добре, коли в тебе є гроші, а хтось боїться великих статків, оскільки не знає, як з ними працювати, а вони повинні працювати.

Це ресурс, який покращує твоє життя. Це не все твоє життя, і без грошей теж можна жити. Буде складніше, але можна жити. Я теж знаю, як жити без грошей. Я жив без грошей, але потрібно працювати. Знаєте, що найголовніше? Ми не повинні нарікати на життя, що в нас усе важко. Ось хто тільки починає нарікати на життя – все, до побачення. Ти будеш не рости, а прямувати вниз,

– зазначив Олександр Усик.

Довідка. Олександр Усик посів перше місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів України.

Відзначимо, що в українця ще запланований бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі, за який Усик може отримати солідний гонорар.