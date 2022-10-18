Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения, сообщает 24 канал. Он отметил, что поблагодарил Александра Усика за готовность работать для Украины.

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Чем будет заниматься Александр Усик

В глобальной инициативе боксер сосредоточит свои усилия над работой в проектах, посвященных восстановлению Украины. В частности, работа будет вестись над восстановлением Киевской области.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, сейчас амбассадорами United24 уже являются:

Андрей Шевченко,

Элина Свитолина,

Imagine Dragons,

креативный директор Balenciaga Демна,

Лиев Шрайбер,

Барбра Стрейзанд,

Марк Гэмилл.

Что известно о United24

United24 – это глобальная инициатива поддержки Украины, основанная украинскими властями 5 мая 2022 года во время российско-украинской войны. Ее главная задача – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Средства, которые жертвуют неравнодушные, поступают на счета Нацбанка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по направлениям:

оборона и разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины.

По словам Президента Украины, эта государственная фандрейзинговая платформа уже собрала более 200 миллионов долларов от людей из десятков стран.

На эти средства государство приобрело то, что помогает нашим военным и спецслужбам, а также спасает жизнь людей. В частности, это машины скорой помощи, вертолет, оборудование для разминирования, бронежилеты и шлемы, дроны-разведчики и т.д. Отдельно на восстановление Украины уже удалось собрать около 12 миллионов долларов.