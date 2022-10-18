Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що подякував Олександру Усику за готовність працювати для України.

До теми Потужна ініціатива Зеленського UNITED24: які світові зірки стали амбасадорами платформи

Чим займатиметься Олександр Усик

У глобальній ініціативі боксер зосередить свої зусилля над роботою у проєктах, які присвячені відбудові України. Зокрема робота буде вестися над відбудовою Київській області.

Як підкреслив Володимир Зеленський, зараз амбасадорами United24 уже є:

Андрій Шевченко,

Еліна Світоліна,

Imagine Dragons,

креативний директор Balenciaga Демна,

Лієв Шрайбер,

Барбра Стрейзанд,

Марк Гемілл.

Що відомо про United24

United24 – це глобальна ініціатива підтримки України, яку започаткувала українська влада 5 травня 2022 року під час російсько-української війни. Її головне завдання – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти, які жертвують небайдужі, надходять на рахунки Нацбанку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за напрямами:

оборона та розмінування;

медична допомога;

відбудова України.

За словами Президента України, ця державна фандрейзингова платформа уже зібрала понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн.

На ці кошти держава придбала те, що допомагає нашим військовим та спецслужбам, а також рятує людські життя. Зокрема, це машини швидкої допомоги, гвинтокрил, обладнання для розмінування, бронежилети та шоломи, дрони-розвідники тощо. Окремо на відбудову України уже вдалося зібрати близько 12 мільйонів доларів.