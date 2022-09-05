На кошти, які пожертвували люди зі всього світу, вдалося купити дрони, машини швидкої, спецобладнання тощо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 5 вересня.

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Через платформу UNITED24 Україна отримала 200 мільйонів доларів допомоги

Чотири місяці тому ми запустили спеціальну фандрейзингову платформу UNITED24, щоб об’єднати світ навколо нашої боротьби за свободу. Завдяки внескам людей зі 110 країн світу нам вдалося акумулювати майже 200 мільйонів доларів для допомоги Україні,

– написав Зеленський.

На ці кошти держава придбала машини швидкої допомоги, обладнання для розмінування, дрони-розвідники та інше. Це все вже слугує нашим військовим та спецслужбам і рятує людські життя.

Володимир Зеленський закликав відстоювати нашу свободу й гуртуватися для перемоги разом.

"Все це вже рятує людей і допомагає нам захищатися від російського терору. Приєднуйтеся до захисту свободи. Ніколи не зупиняйтеся, відстоюючи те, що справді має значення для всіх нас. Разом переможемо!" – мовиться в повідомленні президента.

Що таке UNITED24

UNITED24 – ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Нацбанку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами:

оборона та розмінування;

медична допомога;

відбудова України.

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