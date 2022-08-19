Parimatch продовжує реалізовувати програми допомоги військовим і активно допомагати українцям під час війни. Остання ініціатива – участь у проєкті першої леді України Олени Зеленської – благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С.

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Ці реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб навіть бездоріжжям швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість одного такого автомобіля – 100 тисяч євро.

Рятуємо наших захисників, аби вони рятували нас – саме швидкість і якість першої допомоги може врятувати життя і військовим на передовій, і людям у прифронтових зонах. Тому так важливо посилювати і покращувати можливості екстреної медичної допомоги та евакуації постраждалих в умовах бойових дій. Саме тому ми підтримали ініціативу першої леді України та долучилися до збору коштів через фандрейзингову платформу United24. Ми готові посилити потужність медичного фронту і будемо допомагати у майбутньому і військовим, і медикам,

– коментує СЕО Parimatch Ukraine Наталя Гілевич.

Завдяки ініціативі Олени Зеленської вже придбано понад 57 реанімобілів. Як зазначає пресслужба МОЗ, автівки передадуть закладам екстреної медичної допомоги 7 областей: Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Одеської.