Александр Данилюк: "Общее дело" достигло поставленной цели

Кандидат в президенты Украины Александр Данилюк отчитался, что за неделю до выборов общественное движение "Общее Дело" объединяет уже 130 тысяч зарегистрированных сторонников. Более 15 тысяч украинцев присоединилось к организации за последнюю неделю. И это несмотря на отсутствие политической рекламы и практически полную медийную блокаду.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Данилюк, также сообщил, что "Общее дело" имеет тысячи членов избирательных комиссий и наблюдателей по всей Украине. В частности в Киеве, где гражданское движение имеет традиционно высокий уровень поддержки, все территориальные избирательные комиссии будут иметь представителей и наблюдателей от "Общего дела". Также сотни волонтеров будут работать в центральном штабе "Общего дела" в день выборов.

В свое время Александр Данилюк, откровенно признавался, что он не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности чтобы противостоять попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы, получить нейтральное большинство в парламенте и менее антироссийского президента, чем Порошенко. Именно поэтому "Общее дело" будет более активно влиять на политические процессы в стране, пытаясь противодействовать гибридным агрессиям, – объяснял Данилюк в интервью Gazeta.UA.

Олександр Данилюк – кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции Достоинства, лидер гражданского движения "Общее Дело", экс-советник министра обороны. С началом русско-украинской войны занимается вопросами национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.