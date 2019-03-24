Олександр Данилюк: "Спільна справа" досягла поставленої мети

Кандидат у президенти України, Олександр Данилюк відзвітував, що за тиждень до виборів громадянський рух "Спільна Справа" об’єднує вже 130 тисяч зареєстрованих прихильників. Понад 15 тисяч українців приєдналось до організації за останній тиждень. І це не зважаючи на відсутність політичної реклами та практично повну медійну блокаду.

Про це повідомив на власній Facebook-сторінці.

Данилюк, також розповів, що "Спільна справа" має тисячі членів виборчих комісій та спостерігачів по всій Україні. Зокрема в Києві, де громадянський рух має традиційно найвищий рівень підтримки, всі територіальні виборчі комісії матимуть представників та спостерігачів від "Спільної справи". Також сотні волонтерів будуть працювати у центральному штабі "Спільної справи" в день виборів.

Свого часу Олександр Данилюк, відверто зізнавався, що він не розраховує виграти президентські перегони, а використовує кандидатські можливості щоб протистояти спробам російського реваншу. На його переконання, Росія планує використати вибори в Україні, щоб привести до влади проросійські сили, отримати нейтральну більшість у парламенті та менш антиросійського президента, ніж Порошенко. Саме тому "Спільна справа" буде більш активно впливати на політичні процеси в країні, намагаючись протидіяти гібридним агресіям, – пояснював Данилюк в інтерв’ю Gazeta.UA.

Олександр Данилюк – кандидат у президенти України, один зі лідерів Революції Гідності, лідер громадянського руху "Спільна Справа", екс-радник міністра оборони. З початком російсько-української війни займається питаннями національної безпеки та протидії російській гібридній агресії. Очолює Центр оборонних реформ. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.