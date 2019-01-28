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      Александр Данилюк среди кандидатов – это смена поколений в политике, – эксперт

      90 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк

      Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал появление среди кандидатов на пост президента Украины одного из лидеров Революции Достоинства Александра Данилюка.

      "Среди неожиданных выдвижений в кампании 2019 – новое имя для высшей лиги украинской политики – общественный активист Александр Данилюк. Тот, что Владимирович, а не Александрович! Более известный как лидер гражданского движения "Общее дело", довольно радикальная и неуступчивая структура, которая ярко проявилась во время Революции Достоинства, но не поспешила конвертировать свой потенциал в политический результат. Очевидно выжидая реального политического противостояния, а не игр в политические "договорняки". Начинается смена поколений!", – написал политолог Цыбулько на своей странице в Facebook.

      Лидер гражданского движения "Общее дело", экс-советник министра обороны Украины и нынешний глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк предоставил документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента. Об этом сам Данилюк заявил на своей странице в Facebook. Информацию подтверждают и в пресс-службе ЦИК.

      Сам кандидат откровенно заявляет, что его цель "противодействовать попыткам российского вмешательства в избирательный процесс и создать предпосылки для появления в Украине политической альтернативы".

      До выборов осталось два месяца. Никаких сюрпризов не ожидается. Есть определенные лидеры. Нам хорошо известны их преимущества и недостатки. Я не питаю иллюзий относительно моего личного участия в президентских выборах и не собираюсь в них побеждать. Но мы не собираемся быть посторонним наблюдателем, когда решается судьба Украины. Россия имеет множество инструментов вмешательства в украинские выборы. Мы создадим украинские инструменты противодействия. Остановить реванш – наше общее дело,
      – комментировал свое выдвижение Данилюк.

      Адвокат по образованию Александр Данилюк известен как активный участник сопротивления власти Виктора Януковича, один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства. Собственно после акций его организации по блокированию и захвату правительственных зданий в январе 2014 года, власти были вынуждены прекратить применение силы против протестующих и амнистировать участников. С началом украинского-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практической противодействия российской гибридной агрессии. Больше об Александре Данилюке в программе "Досье" Сергея Руденко.

      Теги: Новости политики Евромайдан
      Источник: 24 Канал
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