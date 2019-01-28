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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Олександр Данилюк серед кандидатів – це зміна поколінь в політиці, – експерт

      344 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк

      Політолог Володимир Цибулько прокоментував появу серед кандидатів на посаду президента України одного з лідерів Революції Гідності Олександра Данилюка.

      "Серед несподіваних висувань у кампанії 2019 – нове ім’я для вищої ліги української політики громадський активіст Олександр Данилюк. Той, що Володимирович, а не Олександрович! Більше відомий як лідер громадянського руху "Спільна справа", доволі радикальна і непоступлива структура, котра яскраво проявилася під час Революції Гідності, але не поспішила конвертувати свій потенціал в політичний результат. Очевидно вичікуючи реального політичного протистояння, а не ігор в політичні "договорняки". Починається зміна поколінь!", написав політолог Цибулько на власній сторінці в Facebook.

      Лідер громадянського руху "Спільна справа", екс-радник міністра оборони України та нинішній очільник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк надав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента. Про це сам Данилюк заявив на власній сторінці у Facebook. Інформацію підтверджують і в прес-службі ЦВК.

      Сам кандидат відверто заявляє, що його мета "протидіяти спробам російського втручання у виборчий процес та створити передумови до появи в Україні політичної альтернативи".

      До виборів залишилось два місяці. Ніяких сюрпризів не очікується. Є визначені лідери. Нам добре відомі їхні переваги та недоліки. Я не маю ілюзій щодо моєї особистої участі в президентських виборах і не збираюсь в них перемагати. Але ми не збираємось бути стороннім спостерігачем тоді, коли вирішується доля України. Росія має безліч інструментів втручання в українські вибори. Ми створимо українські інструменти протидії. Зупинити реванш наша спільна справа,
      коментував своє висування Данилюк.

      Адвокат за освітою Олександр Данилюк відомий як активний учасник спротиву владі Віктора Януковича, один з найбільш яскравих та самостійних лідерів Революції Гідності. Власне після акцій його організації по блокуванню та захопленню урядових будівель в січні 2014 року, влада була змушена припинити застосування сили проти протестувальників та амністувати учасників. З початком українсько-російської війни Данилюк зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії. Більше про Олександра Данилюка в програмі "Досьє" Сергія Руденка.

      Теги: Новини політики Євромайдан
      Джерело: 24 Канал
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