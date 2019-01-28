Олександр Данилюк серед кандидатів – це зміна поколінь в політиці, – експерт

Політолог Володимир Цибулько прокоментував появу серед кандидатів на посаду президента України одного з лідерів Революції Гідності Олександра Данилюка.

"Серед несподіваних висувань у кампанії 2019 – нове ім’я для вищої ліги української політики – громадський активіст Олександр Данилюк. Той, що Володимирович, а не Олександрович! Більше відомий як лідер громадянського руху "Спільна справа", доволі радикальна і непоступлива структура, котра яскраво проявилася під час Революції Гідності, але не поспішила конвертувати свій потенціал в політичний результат. Очевидно вичікуючи реального політичного протистояння, а не ігор в політичні "договорняки". Починається зміна поколінь!", – написав політолог Цибулько на власній сторінці в Facebook.

Лідер громадянського руху "Спільна справа", екс-радник міністра оборони України та нинішній очільник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк надав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента. Про це сам Данилюк заявив на власній сторінці у Facebook. Інформацію підтверджують і в прес-службі ЦВК.

Сам кандидат відверто заявляє, що його мета "протидіяти спробам російського втручання у виборчий процес та створити передумови до появи в Україні політичної альтернативи".

До виборів залишилось два місяці. Ніяких сюрпризів не очікується. Є визначені лідери. Нам добре відомі їхні переваги та недоліки. Я не маю ілюзій щодо моєї особистої участі в президентських виборах і не збираюсь в них перемагати. Але ми не збираємось бути стороннім спостерігачем тоді, коли вирішується доля України. Росія має безліч інструментів втручання в українські вибори. Ми створимо українські інструменти протидії. Зупинити реванш – наша спільна справа,

– коментував своє висування Данилюк.

Адвокат за освітою Олександр Данилюк відомий як активний учасник спротиву владі Віктора Януковича, один з найбільш яскравих та самостійних лідерів Революції Гідності. Власне після акцій його організації по блокуванню та захопленню урядових будівель в січні 2014 року, влада була змушена припинити застосування сили проти протестувальників та амністувати учасників. З початком українсько-російської війни Данилюк зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії. Більше про Олександра Данилюка в програмі "Досьє" Сергія Руденка.