Александр Лукашенко: как ему удается 24 года удерживать власть в своих руках

24 года у власти и 5 президентских сроков на троне "синеокой соседки Украины". Многолетний оппонент стран Запада и давний участник международных рейтингов правителей, которые не считаются с гражданскими правами своих людей.

Александр Лукашенко – когда-то успешный колхозник сделал блестящую политическую карьеру. И несмотря на то, что прочно укоренился на президентском посту не боится менять взгляды иногда даже на 180 градусов.

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В молодости Александр Лукашенко был трудным подростком и стоял на учете в местном райотделе милиции. Ходил на баян и служил в пограничных войсках политруком. В СССР "зеленые береты" находились в ведомстве всесильного "КГБ" и этот момент жизни роднит батьку с вечным начальником Эрэфии Путиным, который также тесно "связан с комитетом. Здесь и просматривается страсть, с которой президент Беларуси до сих пор старается придерживаться советской парадигмы: приоритет партнерства с Москвой и попытки восстановить утраченное величие СССР через СНГ и Таможенный Союз.

Мы действительно потеряли страну, а больше того ми потеряли систему, которой вообше не было равной в мире. Мы би били совсем другим государством,

– сказал Лукашенко.

Совок стал главным атрибутом авторитарных методов, которыми уже более четверти века Лукашенко силой давит любую критику в свой адрес. Побои и жестокие расправы над протестующими стали обычной практикой силовиков. Из-за нарушения гражданских прав и прав человека Лукашенко со свитой давно в черном списке цивилизованного мира. ЕС ввел санкции с 1998 года, а США с 2006 года.

Россия давно одной рукой обнимается, а другой расшатывает стул под батькой. собственно это прозвище и придумали в России, и на территории "синеокой" оно не популярно из-за жестокости режима.

К российской оппозиции в Беларуси относился и журналист Павел Шеремет. После того как в Минске закрыли его издание он вернулся в Россию. Критиковал Луакшенко оттуда, а потом не рискуя обличением путинского режима переехал в Киев и работал в одном из изданий сомнительной репутации.



Александр Лукашенко

Лукашенко, как старый кгбешник, к любым не большевистским протестам относится однозначно отрицательно. И когда в Украине началась революция достоинства - Минск насторожился. После того как Россия напала на Украину – Лукашенко однозначно ретранслировал пропаганду Москвы. Но когда Украина выстояла выдержав удары россиян в 2014 та 2015 годах риторика Лукашенко изменилась.

Масла в огонь добавили экономические войны в результате которых "Роскомнадзор" начал вытеснять белорусские товары с российских рынков. Под его протекторатом Минск был выбран местом переговоров, которые должны были приостановить активную фазу войны на Донбассе. Впоследствии Лукашенко отпустил нескольких политических узников и получил взамен отмену санкций. Все это говорит о реверансе в сторону Запада.

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Сам Батька тоже славится отличной физической формой. Играет в Хоккей и катается на лыжах, при этом сказывается уровень тестостерона президента Беларуси который сделал незаметной границу между сильным лидером и жеребцом нации.

В Минске и на публичных мероприятиях – его сопровождает служба протокола. Но место Первой Леди вакантно. В лучших советских традициях он представляет страну сам. Жена Александра Лукашенко живет в селе Рыжковичи могилевской области. Они не разведены официально, но и не живут вместе около 30 лет. При этом Лукашенко хвастается отношениями с бывшей тещей.

Теща моя, Федоровна, святой человек. Друга после матери по важности мне человек, если бы не она, то я бы не был президентом,

– рассказал Лукашенко.

Президентство президентством. Но за детьми смотреть надо лично. И практически сразу после декрета Александр Лукашенко начал брать на работу своего третьего сына. Николай – родился в 2004 году. Его отцу тогда было 55 лет. Имя мамы никогда официально не называлось, но неофициально – это Ирина Абельская, которая когда-то была личным врачом Лукашенко.

Батька единственный на постсоветском пространстве и в целом среди правителей конца 20 века, который не побоялся разоблачения внебрачных похождений, а внебрачного сына сделал почти прижизненным своим преемником.



Александр Лукашенко с сыном

Но недавно над Минском подул ветер пенремен. Об етом говорит еще несколько фактов. Весной президент внезапно позволил провести в честь 100-летия БНР праздничный концерт. Минская мэрия предложила аппаратуру, министр МВД выразил уважение к участникам. А сам батька уже не обзывал сторонников белокрасных флагов ненужными националистами.

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Похоже промосковское настроение белорусского диктатора проходит и возможно ми скоро увидим не только смену парадигмы, замена флага и национальных символов, но и рождение образа нового большого патриота полностью независимой от Кремля "синеокой Беларуси".