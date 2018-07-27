Александр Сенкевич вернул себе должность городского главы Николаева

Суд признал, что заявления депутатов Николаевского горсовета являются необоснованными и отклонил их апелляцию.

Скандальная ситуация с импичментом законно избранному городскому главе Александру Сенкевичу из "Самопомичи" началась еще в октябре прошлого года.

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Об этом сообщил депутат городского совета Федор Панченко в Facebook.



"Одесский апелляционный административный суд закрыл производство по апелляционным жалобам депутатов Николаевского городского совета на решение суда о восстановлении Александра Сенкевича на посту городского главы. Таким образом, он отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Приветствую Александра Сенкевича с очередной победой", – написал депутат.

В поддержку главы города вышли горожане. Сам политик подал в суд и уже в апреле суд признал, что должности Секевича лишили незаконно. Поэтому уже вскоре мэр должен вернуться в свой кабинет. Правда противники мэра могут в течение месяца обжаловать решение Одесского суда.