Олександр Сєнкевич повернув собі посаду міського голови Миколаєва

Суд визнав, що заяви депутатів Миколаївської міськради є необґрунтованими і відхилив їхню апеляцію.

Скандальна ситуація з імпічментом мера Олександра Сєнкевича із "Самопомочі" розпочалася ще в жовтні минулого року.

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Суд закрив провадження щодо апеляційної скарги депутатів Миколаївської міськради на рішення суду про визнання недійсним рішення сесії від 5 жовтня 2017 року Про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Сєнкевича.

Про це повідомив депутат міської ради Федір Панченко у Facebook.

"Одеський апеляційний адміністративний суд закрив провадження за апеляційними скаргами депутатів Миколаївської міської ради на рішення суду про поновлення Олександра Сєнкевича на посаді міського голови. Таким чином, він відмовив в задоволенні апеляційних скарг. Вітаю Олександра Сєнкевича з черговою перемогою", – написав депутат.

На підтримку очільника міста вийшли містяни. Сам політик подав до суду і вже у квітні суд визнав, що посади Сєкевича позбавили незаконно. Тож уже незабаром мер має повернутися у свій кабінет. Щоправда противники мера можуть протягом місяця оскаржити рішення Одеського суду.