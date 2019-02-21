Александр Шевченко призвал возбудить производство по штабу Порошенко

О вероятных фальсификациях на президентских выборах и борьбе с коррупцией в Украине – в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и кандидат в президенты Александр Шевченко.

Об агитационных сетках кандидатов

– В ЦИК зарегистрировались 44 кандидата в президенты. Большинство из них фактически являются представителями штаба БПП.

Читайте также: Биография Александра Шевченко: что известно о кандидате в президенты

– Поэтому окружные и участковые избирательные комиссии пополнятся представителями президента Порошенко или его штабов. Ранее эти представители собирали персональные данные об избирателях, чтобы определить, какие люди в той или иной степени являются их сторонниками.

Как народный депутат я обращаюсь к правоохранительным органам, к Генпрокуратуре, к господину Авакову: прошу возбудить уголовное производство в отношении штаба Порошенко за подготовку фальсификации выборов.

– Я думаю, что кандидатов в президенты, связанных с действующим гарантом, по меньшей мере 35. Это специальная схема фальсификации. То есть, планируют не просто кого-то подкупить, а отвлечь внимание. Если правоохранительные органы не отреагируют на мое заявление, я обращусь к ним с официальным обращением.

– Я лично обращусь к "Большой Семерке" как народный избранник. Посмотрим, отреагирует ли мировое сообщество на то, что происходит в Украине. Если реакции не будет, это будет означать, что наша страна является просто разменной монетой в большой геополитической игре.

– Если любой из кандидатов нарушает закон, они должны отвечать. Делает ли так Юлия Тимошенко – я не знаю.

О борьбе с коррупцией

– Я хотел бы, чтобы вся Украина жила в достатке и была успешной. У меня нет толерантности к коррупции. Не возглавить, а уничтожить – вот мой рецепт. Роль человека в изменении политической системы является чрезвычайно важной. Пока мы не выстроим систему противовесов, у нас никогда не будет демократии.

– Я готов сесть за решетку, если окажусь коррупционером. Но мне нечего бояться. Я убежден, что наоборот боятся меня. Поэтому и ставят однофамильца в избирательные списки, как в случае с Тимошенко – чтобы оттягивать голоса. Это очень грязная технология.