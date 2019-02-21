21:29
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Олександр Шевченко закликав порушити провадження щодо штабу Порошенка

      Актуальне інтерв'ю 83 Читать новость на русском

      Про ймовірні фальсифікації на президентських виборах та боротьбу з корупцією в Україні – у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та кандидат у президенти Олександр Шевченко.

      Про агітаційні сітки кандидатів

      – У ЦВК зареєструвалися 44 кандидати у президенти. Більшість з них фактично є представниками штабу БПП.

      Читайте також: Біографія Олександра Шевченка: що відомо про кандидата у президенти

      – Тож окружні та дільничні виборні комісії поповняться представниками президента Порошенка чи його штабів. Раніше ці представники збирали персональні дані про виборців, щоб визначити, які люди тою чи іншою мірою є їх прихильниками. 

      Як народний депутат я звертаюся до правоохоронних органів, до Генпрокуратури, до пана Авакова: прошу порушити кримінальне провадження щодо штабу Порошенка через підготовку фальсифікації виборів.

      –  Я думаю, що кандидатів у президенти, пов'язаних з чинним гарантом є щонайменше 35. Це спеціальна схема фальсифікації. Тобто, планують не просто когось підкупити, а відволікти увагу. Якщо правоохоронні органи не відреагують на мою заяву, я звернусь до них з офіційним зверненням.

      – Я особисто звернусь щодо цього до "Великої Сімки" як народний обранець. Подивимося, чи світова спільнота відреагує на те, що відбувається в Україні. Якщо реакції не буде, це означатиме, що наша країна є просто розмінною монетою у великій геополітичній грі. 

      – Якщо будь-хто з кандидатів порушує закон, вони повинні відповідати. Чи робить так Юлія Тимошенко – я не знаю.

      Про боротьбу з корупцією

      – Я хотів би, щоб вся Україна жила в достатку та була успішною. У мене немає толерантності до корупції. Не очолити, а знищити – ось мій рецепт. Роль особи в зміні політичної системи є надзвичайно важливою. Доки ми не збудуємо систему противаг, в нас ніколи не буде демократії.

      – Я готовий сісти за ґрати, якщо виявлюся корупціонером. Але мені нема чого боятися. Я переконаний, що навпаки, бояться мене. Тому й ставлять однофамільця у виборчі списки, як у випадку з Тимошенко – щоб відтягувати голоси. Це дуже брудна технологія. 

      blog_ava
      Перекритий транзит і газова війна, – Клімкін про майбутнє після запуску "Північного потоку-2"
      сьогодні
      4268
      Теги: Новини України Шевченко Олександр Леонідович Президентські вибори 2019 Корупція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
      сьогодні , 21:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
      Анастасія Можаровська 103
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      18 лютого , 19:10 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 8474
      Суд на Трухановим: припинення відеотрансляції – спроба сховати і "злити" справу?
      сьогодні , 19:31 Суд на Трухановим: припинення відеотрансляції – спроба сховати і "злити" справу?
      Катерина Петренко 224
      Справа скандального олігарха Гута на межі провалу: обурливі деталі
      сьогодні , 19:30 Справа скандального олігарха Гута на межі провалу: обурливі деталі
      Тетяна Мартинюк 290
      Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      сьогодні , 18:40 Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      Артем Овдієнко 1897
      Вірю хлопцям з передової, а наш президент просто всіх дурить, — Парасюк
       18 лютого 2015 , 21:43
      Добровольців в АТО тримають у якості м'яса, — "кіборг"
       15 січня 2015 , 17:07
      На заступника прокурора чинитимуть шалений тиск, — Соболєв
       6 липня 2015 , 22:28
      Про майбутнє "Правого сектору" розповіла журналіст
      28 січня 2016 , 17:56 1
      Чи можливо відновити мовлення на Донбасі?
       6 серпня 2015 , 19:07
      РНБО перетворили на шафу з нафталіном, куди "приховували" чиновників, — експерт
       16 грудня 2014 , 23:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук