Олександр Шевченко закликав порушити провадження щодо штабу Порошенка

Про ймовірні фальсифікації на президентських виборах та боротьбу з корупцією в Україні – у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та кандидат у президенти Олександр Шевченко.

Про агітаційні сітки кандидатів

– У ЦВК зареєструвалися 44 кандидати у президенти. Більшість з них фактично є представниками штабу БПП.

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– Тож окружні та дільничні виборні комісії поповняться представниками президента Порошенка чи його штабів. Раніше ці представники збирали персональні дані про виборців, щоб визначити, які люди тою чи іншою мірою є їх прихильниками.

Як народний депутат я звертаюся до правоохоронних органів, до Генпрокуратури, до пана Авакова: прошу порушити кримінальне провадження щодо штабу Порошенка через підготовку фальсифікації виборів.

– Я думаю, що кандидатів у президенти, пов'язаних з чинним гарантом є щонайменше 35. Це спеціальна схема фальсифікації. Тобто, планують не просто когось підкупити, а відволікти увагу. Якщо правоохоронні органи не відреагують на мою заяву, я звернусь до них з офіційним зверненням.

– Я особисто звернусь щодо цього до "Великої Сімки" як народний обранець. Подивимося, чи світова спільнота відреагує на те, що відбувається в Україні. Якщо реакції не буде, це означатиме, що наша країна є просто розмінною монетою у великій геополітичній грі.

– Якщо будь-хто з кандидатів порушує закон, вони повинні відповідати. Чи робить так Юлія Тимошенко – я не знаю.

Про боротьбу з корупцією

– Я хотів би, щоб вся Україна жила в достатку та була успішною. У мене немає толерантності до корупції. Не очолити, а знищити – ось мій рецепт. Роль особи в зміні політичної системи є надзвичайно важливою. Доки ми не збудуємо систему противаг, в нас ніколи не буде демократії.

– Я готовий сісти за ґрати, якщо виявлюся корупціонером. Але мені нема чого боятися. Я переконаний, що навпаки, бояться мене. Тому й ставлять однофамільця у виборчі списки, як у випадку з Тимошенко – щоб відтягувати голоси. Це дуже брудна технологія.