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Убийство Александра Захарченко: последние новости

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Убили Александра Захарченко
Убили Александра Захарченко / iz.ru

Лидера сепаратистов Донетчины Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Вместе с ним ранили еще трех сепаратистов. 24 канал собрал всю информацию об убийстве Захарченко, которая известна на данный момент.

Что случилось?

31 августа в кафе "Сепар", что в центре оккупированного Донецка, на бульваре Пушкина, произошел взрыв. Вследствие этого погиб Александр Захарченко – главарь пророссийских боевиков Донбасса.

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Место взрыва сразу было оцеплено силовиками, а возле кафе заметили машины из кортежа главаря "ДНР".

Вбили Олександра Захарченка
Ресторан "Сепар", в котором убили Александра Захарченко

В этом ресторане, по словам журналиста Дениса Казанаского, всегда проводила встречи верхушка "ДНР".

"Говорят, этот ресторан Захарченко и принадлежал. Охранялся, разумеется, по первому разряду", – отметил журналист.

Захарченка вбили
Захарченко убили в собственном ресторане?

А это точно?

Да. Сначала информация появилась только на российских сайтах. ОБСЕ также сразу подтвердила факт взрыва в центре Донецка, о погибших информации не было. Вскоре сообщение об убийстве Захарченко подтвердили в администрации главаря боевиков.

В итоге информацию подтвердила и украинская Служба безопасности.

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"По нашим данным, информация о смерти Захарченко отвечает действительности", – отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Кто еще оказался в эпицентре взрыва?

Вместе с Захарченко в результате взрыва ранены еще три человека. В частности, российские медиа пишут, что пострадал так называемый "министр" финансов самопровозглашенной "ДНР" Александр Тимофеев. Кроме того, пострадали еще двое людей, по предварительной информации, охранники Захарченко.

Что говорят оккупанты?

Пророссийские боевики утверждают, что якобы задержали на проспекте Богдана Хмельницкого "украинских диверсантов", которых подозревают в покушении на Александра Захарченко. О количестве задержанных не сообщают.

Террористы перекрыли все выезды из Донецка и объявили чрезвычайное положение.

Что говорит Служба безопасности Украины?

Пресс-секретарь СБУ в одном из первых комментариев отметила: "Это их междоусобные войны, по нашему мнению".

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что Захарченко был убит или в результате криминальных разборок в среде боевиков, или ликвидирован российскими спецслужбами.

 

 

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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